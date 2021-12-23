У Білому домі заявили про порятунок Різдва завдяки зусиллям Байдена

Речниця Білого дому Джейн Псакі напередодні заявила, що адміністрація США врятувала Різдво, завдяки тому що президент США Джо Байден зробив можливою доставку подарунків до американських домівок.

«Добра новина, ми врятували Різдво. І це тому, що президент Байден рано усвідомив цю проблему, діяв як добросовісний посередник, щоб об’єднати ключові зацікавлені сторони, і зосередився на розв'язанні практичних проблем у всьому глобальному ланцюжку постач». – розповіла Псакі на своєму брифінгу для преси.

В середу на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter вона згадала персонажа різдвяної повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня у прозі" Скруджа, та лиходія Грінча, головного героя книжки Доктора Сьюза "Як Грінч вкрав Різдво", коли оголосила, що полиці в американських магазинах заповнені на 90 відсотків.

«Ось так вам! Скрудж, Грінч та всі , хто сумнівається, що це могло статися», — жартувала Псакі.

Нагадаємо, криза глобальних поставок була однією із найбільших перешкод у відновленні економіки США за останній рік. Нестача місць в порту та затримки доставки не дозволяли підприємствам відновлювати запаси товарів, оскільки відновлення спричинило бум витрат. Як пише видання Insider, криза вплинула на інфляцію, оскільки розрив між обмеженою пропозицією та зростанням попиту спричинив зростання цін. Коли країна вступила в сезон відпусток, побоювання, що безлад може затримати відправлення подарунків, посилився

Адміністрація Байдена зробила низку кроків, щоб подолати відставання в ланцюгах постач, наприклад продовжила роботу портів Каліфорнії до 24 годин на добу.

В статті використанні матеріали Insider, NY Post.

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