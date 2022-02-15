Президент Байден: Російські “війська залишаються на дуже загрозливих позиціях”

Президент США Джо Байден не підтвердив інформацію про відведення російських військ від українських кордонів. Під час звернення з приводу України американський президент заявив, що вторгнення в Україну “залишається цілком можливим”.

“Міністр оборони Росії повідомив сьогодні, що деякі військові частини залишають свої позиції поблизу України, - це було б добре. Але ми поки що не підтвердили цю інформацію. Ми не підтвердили, чи повертаються російські військові частини на свої бази. Наші аналітики вказують на те, що війська залишаються на дуже загрозливих позиціях. І факт залишається таким - Росія сконцентрувала понад 150 000 військових, які оточують Україну та Білорусь вздовж українського кордону. Вторгнення залишається цілком можливим”, - сказав Джо Байден, президент США.

Президент США вкотре наголосив про готовність США та їхніх союзників допомогти Україні та запровадити велику ціну для Росії у випадку масштабного вторгнення. Ця позиція прозвучала і на Twitter-сторінці президента Байдена.

“З початку цієї кризи я завжди був чітким і послідовним: що б не трапилось, Сполучені Штати готові. Ми готові до дипломатії для покращення стабільності та безпеки в Європі в цілому. І ми готові рішуче відповісти, якщо Росія нападе на Україну", - йдеться у повідомлення президента США у вівторок, 15 лютого.

Президент США також розповів, як виглядатимуть міжнародні широкі санкції у випадку російського вторгнення.

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери по всьому світу готові запровадити потужні санкції щодо експортного контролю, включаючи дії, до яких ми не вдавалися, коли Росія вторглась в Крим та Східну Україну в 2014 році.

Ми будемо чинити потужний тиск на їхні найбільші та найважливіші фінансові установи та ключові галузі. Ці заходи готові до запровадження, як тільки і якщо Росія зрушить з місця. Ми створимо довгострокові наслідки, які підірвуть здатність Росії конкурувати економічно та стратегічно.

А що стосується “Північного потоку - 2” (газопровід, який має доставляти природній газ з Росії до Німеччини), то якщо Росія продовжить своє вторгнеться в Україну, то цей газопровід не запрацює", - заявив Президент США Джо Байден.

Потенційну війну Росії з Україною Байден назвав "війною за вибором, війною без причини".

"77 років тому наш народ воював і віддавав життя пліч-о-пліч, у найгіршій війні в історії. Друга світова була “війною із необхідності”. Але якщо Росія атакує Україну, то це буде “війна за вибором” або війна без причини", - зазначив президент США.

Звертаючись до російського народу у своїй промові, президент США запевнив: "До громадян Росії, ви не є нашим ворогом. Я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України, проти країни з людьми, з якими вас пов’язує така глибока історія сімей та культура".

Уряд США вважає, що Росія готова до повномасштабного наступу в Україну, і відповідне рішення може бути ухвалене в будь-який час.

Водночас міністр оборони України напередодні заявив, що його оцінка ситуації "точно не тривожна". В Україні "підстав для введення військового стану станом на сьогодні абсолютно немає",- сказав Олексій Рєзніков.

У Росії заперечують, що планують вторгнення в Україну.

У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "параноїдальними спекуляціями" заяви про можливість того, що російсько-білоруські навчання можуть стати частиною плану вторгнення в Україну.

Як повідомляється, Лавров також заявив, що буцімто у разі відмови Києва від вступу до НАТО, у Європі би відчули полегшення.