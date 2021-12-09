Байден заявив про загрозу демократії у світі

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що демократія у всьому світі «зіштовхнулася з неослабними та тривожними викликами». Президент сказав про це, відкриваючи роботу віртуального Саміту демократії, на який зібралися світові лідери, представники громадянського суспільства та приватного сектору, щоб «сформулювати позитивний порядок денний демократичного оновлення».

Байден підкреслив, що існуючі тенденції «в основному ведуть у хибному напрямку», додавши, що демократія потребує «захисників».

Саміт, який триватиме і в п'ятницю, проводиться у рамках виконання передвиборчої обіцянки Байдена зміцнювати демократію у всьому світі на тлі піднесення автократичних урядів.

Очний саміт планується провести приблизно за рік.

На саміт запрошено понад 100 країн, включаючи ліберальні демократії, слабші демократії та кілька держав з авторитарними характеристиками. Росія та Китай не отримали запрошення.

«Ми перебуваємо в переломному моменті, - заявив Байден, відкриваючи роботу саміту. - Чи дозволимо ми безконтрольне продовження згортання громадянських прав та демократії?»

Байден закликав світових лідерів взяти на себе під час саміту конкретні зобов'язання у сфері захисту демократії. Сполучені Штати обіцяють реалізувати програму вартістю 424 млн. доларів, спрямовану на захист свободи преси, боротьбу з корупцією та підтримку вільних виборів у всьому світі.

30 мільйонів доларів будуть виділені на потреби міжнародного фонду підтримки незалежних ЗМІ в країнах, що розвиваються, повідомляє агентство «Франс-Прес».

За словами Байдена, США, через Агентство США з міжнародного розвитку, планують заснувати фонд на підтримку журналістів-розслідувальників у разі позовів, які покликані завадити їм здійснювати їх роботу.

США також планують допомогти об'єднанню спрямованих проти корупції заходів у громадянському суспільстві, ЗМІ, науці, захистити викривачів (whistleblowers - англ.) та сприяти викоріненню відмивання коштів.

Байден також згадав підтримку участі жінок та дівчат у громадському житті, сприяння громаді ЛГБТ щодо участі у демократичних інститутах, просуванні реформ у царині захисту праці, та ін.



Президент США також вказав про плани запустити ініціативи, які дозволяють Державному департаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку у разі необхідності оперативно спрямовувати кошти на підтримку "партнерів, які працюють на демократичних передових в усьому світі".

Саміт розглядається як можливість для Байдена мобілізувати підтримку проти зростаючого авторитарного впливу Росії та Китаю, як він це сприймає, заявила професор політології в Коледжі Велслі Стейсі Годдард.

Минулого тижня посол Росії у Вашингтоні та його китайський колега опублікували спільну статтю, в якій засудили саміт як «очевидний продукт менталітету холодної війни».

Напередодні початку саміту речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь також заявив, що США зневають демократією та звернув увагу на високу смертність, захворюваність через COVID-19 у Сполучених Штатах Америки, закордонні військові операції Америки, та назвав США "сумнозвісними через кольорові революції".

"Хай би як США не приховували це, світу вже давно відоме їхнє справжнє лице - прагнення світової гегемонії під прикриттям демократії. Так званий "Саміт на підтримку демократії" увійде до історії, як маніпулятор та саботажник демократії", - також заявили днями у МЗС Китаю.

Відповідаючи на заяви, що саміт вносить розкол, Псакі сказала, що США завжди працюватимуть над зміцненням демократії у всьому світі.

«Це не те, за що ми вибачатимемося», – сказала вона.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна