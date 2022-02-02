США відправляють 2 тисячі додаткових військових у Польщу та Німеччину на тлі російської загрози

Пентагон оголосив про відправлення додаткового військового контингенту до трьох європейських країн НАТО. Ці плани раніше анонсував президент США Джо Байден.

За повідомленням американського міноборони, до Польщі й Німеччини у наступні кілька днів буде відправлено додатково 2000 військовиків: 1700 армійців буде дислоковано у Польщі, 300 - у Німеччині.

"Ці сили треновані й оснащені для різноманітних місій, щоб протистояти агресії, запевнити та захистити наших союзників у цей час підвищеного ризику", - йдеться у заяві Пентагону.

Ці сили не братимуть участі у бойових діях в Україні

При цьому тисячу військовиків Пентогон перемістить із Німеччини до Румунії, щоб "продемонструвати нашу відданість союзникам НАТО та протистояти російській агресії".

"Ці сили не братимуть участі у бойових діях в Україні. Це не постійна дислокація. Це відповідь нинішнім умовам. Ми змінюватимемо нашу присутність із тим, як ця ситуація розвиватиметься", - підкреслено у заяві Міністерства оборони США.

Водночас 8500 службовців американської армії із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, "готові до переміщення у разі потреби підтримки Сил реагування НАТО (NATO Response Force)".

У середу, 2 лютого, під час брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон вважає, що президент Росії Володимир Путін і досі не ухвалив остаточного рішення щодо подальших дій стосовно України.

Проте Кірбі пояснив, чому рішення про переміщення американських військовиків було ухвалене саме зараз: "Пан Путін продовжує накопичувати сили - зброю, наступальну техніку - навіть протягом останніх 24 годин на заході Росії, у Білорусі і, як я сказав, у Середземному морі і півночі Атлантики. Він не показав жодних ознак того, що він хоче деескалації напруги".

Тож як сказав представник Пентагону, Білий дім ухвалив рішення про переміщення сил у співпраці та комунікації із союзниками у НАТО.

Напередодні під час ексклюзивного інтерв'ю журналістці "Голосу Америки" Карлі Бабб Кірбі розповів, що навіть зараз, до початку нової ймовірної російської агресії проти України "в середині Альянсу уже існує відчуття певного тиску, щоб дати чітко зрозуміти пану Путіну, наскільки серйозно всі союзники сприймають наші взаємні вимоги щодо оборони".

"Ми маємо переконатися, що ми не лише надсилаємо сильний сигнал про солідарність у НАТО, але й що Альянс дійсно готовий твердо захищатися у разі потреби. І я вважаю, це важливо бачити і чути не тільки пану Путіну, а й самим союзникам", - сказав Кірбі.

Ми намагаємось знайти шляхи прискорити майбутні поставки обладнання та допомоги до України

Крім того, речник Пентагону розповів, що хоча президент Джо Байден чітко заявив, що не відправлятиме до України американських солдатів у випадку нової атаки з боку Кремля, США продовжує надавати Україні смертоносну оборонну допомогу, про що раніше повідомляв "Голос Америки".

Джон Кірбі додав, що Вашингтон планує і нові поставки в Україну: "Ми намагаємось знайти шляхи, як прискорити майбутні поставки обладнання та допомоги в Україну. Частина з них є летальною допомогою, частина – нелетальна. Щодо смертоносної зброї, то ми вже говорили про це, вона включає «джавеліни», протитанкову зброю, стрілецьку зброю та боєприпаси, а також низку інших видів обладнання, що має допомогти українським збройним силам. Ми ведемо постійний діалог із нашими українськими колегами щодо їхніх потреб, того, чого вони найбільше потребують".

Речник Пентагону також наголосив, що важливо й іншим союзникам по НАТО, зокрема, Великій Британії, Польщі та країнам Балтії відправляти Києву допомогу. "Тому не лише Сполучені Штати, а кожен намагається зробити те, що може, якнайкращим чином, відповідно до потреб українських збройних сил", - сказав Кірбі.