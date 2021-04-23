Білий дім оприлюднив подробиці першого закордонного візиту Байдена

У червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

"Ця подорож наголосить на його відданості відновленню альянсів, пожвавленню трансатлантичних відносин, та роботі у тісній співпраці з нашими союзниками та багатосторонніми партнерами для відповіді на глобальні виклики та краще зебезпечення інтересів Америки", - йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Як відзначається у повідомленні, саміт G-7 відбудеться з 11-го по 13-те червня у Корнвеллі, Великобританія. У тій країні Байден також проведе двосторонні зустрічі із іншими лідерами G7, включно з лідером уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Байден візьме участь у саміті НАТО у Брюсселі 14-го червня.

"Президент Байден підтвердить відданість США НАТО, трансатлантичній безпеці, та колективній обороні. Лідери НАТО обговорять, як зорієнтувати Альянс щодо майбутніх загроз та забезпечити ефективне розподілення тягаря. Президент також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами НАТО", - відзначає Білий дім.

Повідомляється, що у Брюсселі Байден також візме участь у саміті США-ЄС, де буде обговорюватись спільний порядок денний у царині охорони здоров'я на глобальному рівні, стимулювання глобального економічного відновлення, протидії змінам клімату та ін.

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