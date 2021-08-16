Байден виступить зі зверненням щодо Афганістану

Президент США Джо Байден заявив через соціальну мережу Twitter, що виступить зі зверненням до країни з приводу ситуації в Афганістані. Звернення має прозвучати близько 4-ї за місцевим часом, близько 11-ї вечора за київським часом.

Заява пролунала на тлі критики на адресу президента США, що адміністрація буцімто відмовчується з приводу ситуації в Афганістані.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван в понеділок заявив, що президент США Джо Байден готовий мобілізувати міжнародне співтовариство на захист прав людини в Афганістані, де влада захоплюють бойовики Талібану.

"Він готовий мобілізувати міжнародне співтовариство щодо цього питання. Питання прав людини для нього дуже важливі, і ми продовжимо приділяти їм увагу у майбутній період", - сказав Салліван в інтерв'ю телепрограмі Today - "Але це не було причиною для того, щоб Сполучені Штати вступили в третє десятиліття війни в розпал внутрішнього конфлікту в іншій країні".

Нагадаємо, що в неділю формування Талібану увійшли в Кабул і зайняли президентський палац. Президент Афганістану Гані заявив у неділю, що він покинув країну, щоб уникнути кровопролиття.

Адміністрація США в неділю провела брифінги для керівництва Конгресу про ситуацію в Афганістані.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підкреслила, що що світ стежить за діями Талібану, і висловила стурбованість з приводу повідомлень про жорстоке поводження талібів з мирними жителями, особливо з жінками і дівчатками.

У статті використано матеріали Reuters.

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