Байден виступив із заявою про захист демократії

Президент США Джо Байден виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня демократії, який відзначається 15 вересня. Текст заяви оприлюднено на сайті Білого дому. Цей день присвячений підтвердженню того, що демократія "є найнадійнішим засобом досягнення миру, процвітання і безпеки", нагадав президент.

"Саме так ми найкращим чином захищаємо універсальні права людини, основні свободи і гідність, які притаманні кожній людині. І у момент, коли демократії все частіше кидають виклик ті, хто прагне правити за допомогою сили і репресій, демократичні систему повинні довести, що ми здатні задовольнити потреби наших громадян, оскільки ми прагнемо до більш справедливого, інклюзивного та сталого світу", - підкреслив Байден.

"Захист демократичних цінностей Америки всередині країни і по всьому світу - важливий для відродження нашої національної могутності і просування наших інтересів, - продовжував президент. - Але демократія може функціонувати лише тоді, коли всі люди повністю залучені, їх права захищають, а їхні голоси чують і враховують. Продовжуючи роботу щодо вдосконалення нашого союзу, ми повинні відкрито і чесно боротися з історією системного нерівності і несправедливості, а також з тим, як це все ще обмежує багатьох в нашому суспільстві. І ми повинні використовувати силу нашої демократії, щоб інвестувати в американський народ і наше американське майбутнє, щоб ми могли забезпечити рівність і можливості для всіх".

"Жодна демократія не досконала, і жодна демократія не має завершеної форми, - констатував глава Білого дому. - Кожен успіх, кожна подолана перешкода - результат наполегливої, безперервної роботи. Це визначає питання нашого часу: чи можуть демократії об'єднатися, щоб принести реальні результати для наших народів в мінливому світі? Доведуть демократичні союзи і інститути, які так багато сфформували протягом минулого століття, свою здатність протистояти сучасним загрозам і противникам? Я вважаю, що так. Ось чому 9-10 грудня 2021 року я з гордістю проведу віртуальний Саміт за демократію, щоб сформувати конструктивний порядок денний для демократичного оновлення у всьому світі. Разом зі своїми партнерами Сполучені Штати продовжать життєво важливу роботу зі зміцнення демократичних інстицій, захисту громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, просування вільних і справедливих виборів, захисту прав людини та притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою і підживлює корупцію".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден проведе 9-10 грудня віртуальний "Саміт лідерів за демократію" (Leaders’ Summit for Democracy - англ.). Як наголошується у заяві на сайті Білого дому, у саміті візьмуть участь глави держав, лідери громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору, щоб обговорити «виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення».

"Це саміт "за демократію" а не саміт демократичних країн. Адміністрація Байдена бачить різницю, і, якщо задуматись, ця назва може вплинути на все: від тих, кого буде запрошено, до того, які розглядатимуться", - відзначав у серпні журналіст американського видання Politico Нагал Туусі.

"У цей Міжнародний день демократії ми знову зобов'язуємося виконувати важку роботу, необхідну для того, щоб демократії продовжували вести за собою світ, керуючись нашими цінностями, і формували майбутнє, засноване на повазі прав всіх людей", - резюмував президент Байден.

Заяву з нагоди Міжнародного дня демократії оприлюднив і Держдеп.

"Люди в цілому світі підтримують базові основи демократії шляхом голосування, викриваючи корупцію, та мирно виступаючи за спільну справу. Цього дня, ми визнаємо критичні глобальні заходи для захисту, посилення та оновлення демократії", - твітує речник Держдепу Нед Прайс.

Із заявами щодо Міжнародного дня демократії виступили і інші світові лідери. Так прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відзначив, що Канада завжди підтримуватиме демократичні права кожної особи, вдома та у світі.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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