"Жодних рішень щодо України без України" - Білий дім розкрив зміст розмови Байдена та Зеленського

У ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Байден дав чітко зрозуміти, що США та їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України”. Про це за підсумками розмови президентів США та України заявили у четвер у Білому домі.

Розмова послідувала за спілкуванням Джо Байдена з Володимиром Путіним у вівторок, та розмовами щодо неї з союзниками Сполучених Штатів Америки.

Як відзначається, у ході розмови з Зеленським, Байден озвучив глибоке занепокоєння США та їхніх європейських союзників щодо агресивних дій Росії щодо України та чітко заявив, що у разі подальшої військової інтервенції, США та їхні союзники дадуть відповідь у вигляді сильних економічних та інших заходів.

Байден також підтвердив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України.

"Лідери закликали Росію здійснити розрядку напруги та погодились, що дипломатія є найкращим шляхом досягнення значимого прогресу щодо вирішення конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність США долучитись до підтримки заходів на посилення впевненості для просування виконання Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату", - повідомляє Білий дім.

Як повідомив сайт президента України, ключовим питанням переговорів Байдена та Зеленського стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

"Глава української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі. Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах", - повідомили у Зеленського.

Повідомляється, що сторони обговорили питання безпекової, фінансової та політичної підтримки України, та енергетичної безпеки.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", за словами президента США, він заявив Путіну, що у разі нової агресії Росії проти України на Москву чекають небачені санкції. При цьому Байден виключив "односторонню" відправку США своїх військових до України у разі нового нападу Росії.

За словами Байдена, у майбутньому у ході зустрічей за участю представників Вашингтона, щонайменше 4 провідних союзників США по НАТО та Росії може відбутись обговорення майбутнього занепокоєнь Росії щодо НАТО у широкому сенсі, та можливості вироблення домовленостей для послаблення напруженості вздовж східного фронту НАТО. За словами Байдена про проведення таких зустрічей може бути оголошено до п'ятниці,

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