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Байден сказав “так” запиту Фінляндії на вступ до НАТО за “приблизно 3 секунди”
Президенту США Джо Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", коли президент Фінляндії Саулі Ніїністе подзвонив запитати про можливість приєднання країни НАТО. Розмова відбулася після того, як Росія вторглася до України у 2022 році.
Про це повідомляє видання NBC News на фоні нинішнього візиту Байдена до Фінляндії одразу після Вільнюського саміту НАТО, де стало відомо, що Україна поки що не отримає запрошення на вступ до оборонного альянсу.
Рішення про вступ Фінляндії до НАТО поклало край десятирічній обіцянці нейтралітету, прийнятій Гельсінкі після Холодної війни, нагадує NBC. Байден назвав це “найшвидшою ратифікацією в сучасній історії”.
Наприкінці саміту у столиці Литви Вільнюсі Байден заявив, що “захист свободи — це не робота одного дня чи року. Це покликання нашого життя — усіх часів”, цитує президента NBC.
Байден також розповів Ніїністе , як він попереджав Путіна, що приведе НАТО до його порога, "якщо Москва працюватиме над послабленням оборонного альянсу".
"Можливо, ви пам’ятаєте, як я казав вам, я сказав нашому другові на Сході, що якщо він хоче фінляндизації НАТО, він доб’ється натовізації Фінляндії", — сказав Байден у четвер.
У Фінляндії президент Байден зустрічається з президентом Фінляндії та лідерами інших Північної Європи, зокрема Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.
Очікується, що порядок денний візиту включатиме обговорення кліматичних змін, співпраці у сфері безпеки та нових технологій, включаючи 5G і технології штучного інтелекту. Ключовими темами під час візиту в Гельсінкі стануть питання клімату та чиста енергія.
За інформацією CNN, серед інших питань для обговорення - безпека в Арктиці, регіоні, який стає більш доступним через зміну клімату. Тут фіксується присутність як Китаю, так і Росії.
За понад 500 днів війни в Україні Росія продовжує розширювати свої військові бази в Арктичному регіоні, супутникові зображення, отримані CNN кілька місяців тому, демонструють постійний прогрес у зміцненні та розширенні радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг у цьому районі.
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- Голос Америки
Заява: Саміт лідерів США та Північних країн підтвердив підтримку територіальної цілісності України
Президенти США та Фінляндії, а також прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції після третього саміту лідерів у Гельсінкі оприлюднили спільну заяву про підтвердження міцного партнерства США та північних країн, активізацію співпраці між ними, зосереджуючись на безпеці, навколишньому середовищі, технологіях і суспільстві.
Країни Північної Європи та Сполучені Штати знову однозначно засудили агресивну війну Росії проти України. Вони залишаються непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться у заяві, виданій в четвер.
Учасники саміту пообіцяли продовжувати підтримувати Україну “стільки, скільки це буде потрібно, в тому числі шляхом підтримки безпеки, економічної, правової та гуманітарної допомоги”.
Лідери водночас “взяли на себе зобов’язання продовжувати дипломатичні контакти з метою створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру в Україні”, заснованого на принципах Статуту ООН. Це включає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо проблем, з якими зіткнулися через війну.
Зустрівшись одразу після саміту НАТО у Вільнюсі, лідери підтвердили важливість альянсу для регіональної та трансатлантичної безпеки та стабільності. Лідери Сполучених Штатів і країн Північної Європи висловили сподівання на якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО. Лідери відзначили, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО “зміцнить здатність північного регіону робити ще більший внесок у безпеку всіх членів НАТО”.
Країни Північної Європи також відзначили свою вдячність за незмінну прихильність США трансатлантичній, європейській та північноєвропейській безпеці, і вони готові поглибити свою безпекову та оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, у тому числі в рамках Північного оборонного співробітництва.
Що стосується навколишнього середовища, лідери підкреслили, що зміна клімату та втрата біорізноманіття є одними з найбільш критичних викликів, з якими стикається планета. У цьому контексті лідери відзначили важливість захисту та збереження Арктики та сприяння її сталому економічному розвитку, у співпраці з корінними народами Арктики. Сполучені Штати та скандинавські країни також тісно співпрацюють у відповідних міжнародних форумах для вирішення проблеми зміни клімату, втрати біорізноманіття, здоров’я океану та сталого розвитку.
Що стосується технологій, то лідери обговорили певні обмеження та заходи щодо зменшення ризиків. Сполучені Штати та скандинавські країни зобов’язалися активізувати співпрацю в таких технологіях, як 5G і 6G, штучний інтелект, кібербезпека та квантові технології.
Щодо суспільства, лідери підтвердили фундаментальні та спільні цінності демократії, поваги до прав людини, гендерної рівності, захисту та рівного ставлення до всіх людей, верховенства права та економічної свободи як основи співпраці США та Північної Європи.
Від "друга Путіна" до "критично важливого партнера для Європи". Як Ердоган скористався самітом НАТО – коментарі оглядачів
Поки більшість країн НАТО намагалися ізолювати Москву через її вторгнення в Україну, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагався зберігати нейтралітет у конфлікті, називав президента Росії «мій друг» і продовжував торгувати з Росією. Туреччина приймала грошовитих росіян і навіть, як каже Міністерство фінансів США, не перешкоджала турецьким компаніям допомагати росіянам обходити західні санкції.
Також президент Туреччини гальмував просування до НАТО Фінляндії та Швеції, які після нападу Росії на Україну у лютому 2022 року, відмовилися від свого традиційного нейтрального статусу та вирішили приєднатися до НАТО.
За словами оглядачів, Туреччина, яка є членом НАТО, займала позицію «проукраїнського нейтралітету». Вона постачала в Україну зброю, зокрема, важливі на початку війни безпілотники Bayraktar, і при цьому, не без успіху, намагалася грати роль посередника.
Разом з ООН Анкара переконала Росію долучитися до Чорноморської зернової угоди, що уможливила вивіз українського зерна з чорноморських портів, які блокувала Москва.
Також президент Ердоган допоміг досягти важливої для України угоди про обмін полоненими, коли вдалося визволити з полону захисників Маріуполя. А командирів з «Азовсталі» перевезли до Туреччини «під особисті гарантії» президента Ердогана, наголошували у Москві.
Та все ж, на Заході, Анкару швидше сприймали як «складного партнера». Зокрема, через побоювання конфронтації з Грецією американський Конгрес з 2012 року відмовлявся схвалити продаж Туреччині літаків F-16.
Туреччина хоче зближення зі Заходом
Але протягом останніх кількох днів президент Ердоган раптово зробив низку кроків, які оглядачі сприймають як сигнал – Туреччина хоче полишити свою «нейтральну» позицію та знову налагодити стосунки зі Заходом.
У понеділок Ердоган повідомив, що не перешкоджатиме більше вступу Швеції до НАТО. А минулого тижня під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський заручився підтримкою Анкари у питанні приєднання до НАТО, Київ також домовився про виробництво в Україні турецьких дронів.
Та найбільшим ударом для Москви було повернення з Туреччини командирів «Азовсталі» на 500-й день війни.
У чому ж причина різкого розвороту політики Туреччини?
Експерти вважають, що після того, як Ердоган в черговий раз виграв вибори у травні, опозиція Західним країнам вже не приносила дивідендів.
Як зауважує газета Washington Post, Ердоган знав, що на саммітті у Вільнюсі він зможе досягти максимуму поступок Заходу – він домігся від Швеції, що Стокгольм обмежить діяльність забороненої Робітничої партії Курдистану, навіть за ціну змін до Конституції, і підтримає Туреччину на переговорах про вільну торгівлю з ЄС.
Від Вашингтона він отримав обіцянку, що зможе купити винищувачі F-16, та досяг, хоч на словах, поступу в переговорах з ЄС про безвізову політику.
Але лондонське електронне видання Middle East Eye, що висвітлює події на Близькому Сході та в Північній Африці, вважає, що причина не тільки і не стільки у досягненні Анкарою дипломатичних цілей, як у важкому стані турецької економіки. Британські фінансисти, з якими говорило видання, кажуть, що Туреччина зараз переживає економічну кризу, інфляція стрімкою зростає, валютні резерви швидко вичерпуються, а «російських грошей недостатньо, щоб утримати корабель на плаву».
Високопоставлений турецький чиновник сказав агентству Reuters, що Туреччина очікує, що Захід допоможе вирішити фінансові проблеми Туреччини, а щодо Росії, Анкара не думає, що своїм зближенням зі Заходом вона зіпсує стосунки з Москвою.
Росія стерпить приниження від Анкари, бо зацікавлена в послугах Туреччини – експерт
Москва тим часом подає суперечливі сигнали. Пропагандисти на російському телебаченні скаржаться на «удар у спину», а голова Комітету з оборони та безпеки Ради федеральної безпеки РФ Віктор Бондарєв заявив, що Туреччина зі своїми «провокаційними рішеннями» останнім часом стає «недружньою для Росії державою».
Однак у Кремлі реакція була набагато стриманішою. Речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Москва «з розумінням поставилася до рішення турецького лідера», який погодився на вступ Швеції до НАТО.
«Туреччина – член альянсу, вона має свої зобов'язання перед організацією. Це ніколи не було для Москви секретом», – нагадав речник Кремля.
При цьому Пєсков наголосив, що Москва не носить «рожеві окуляри», і радить Анкарі також не мати ілюзій щодо Європи, оскільки Євросоюз не бажає бачити Туреччину у своїх лавах. Натомість Росія, за його словами, готова співпрацювати з турецькими партнерами, незважаючи на розбіжності.
Як зауважує сербський оглядач Нікола Мікович, Москві нічого не залишається, як прийняти той факт, що для Росії Туреччина є важливішою, ніж Росія для Туреччини. Це Москва, а не Анкара перебуває в ізоляції і шукає виходу з неї. Зокрема, Москві потрібно знайти інші енергетичні ринки для своїх енергоносіїв і не втратити прихисток для російських олігархів.
«Москва сподівається, що Туреччина стане регіональним газовим хабом. Що ще важливіше, Туреччина залишається безпечним притулком для російських олігархів, які зазнали остракізму з боку Заходу», – пише Мікович на сайті австралійського дослідницького інституту.
Продовження зернової угоди може стати ще одним «жестом доброї волі»
Мікович каже, що Анкара зацікавлена у продовженні дії зернової угоди, яку Росія різко критикує і погрожує не продовжити її після 17-го липня. Але, каже оглядач, навіть якщо Кремль вийде з угоди, це не обов’язково означає, що він запровадить блокаду Чорного моря.
«У разі виходу Росії з угоди в Росії побоюються, що турецький флот може почати в односторонньому порядку забезпечувати безпеку Чорноморського коридору. Такий результат став би черговим приниженням для Кремля», – каже оглядач.
Він вважає, що Росія навряд чи наважиться топити турецькі кораблі, з огляду на те, що Туреччина є членом НАТО. А присутність турецьких кораблів у територіальних водах України може відкрити можливість постачати Україні зброю морем, тим більше, що Туреччина і раніше постачала Україні зброю, зокрема, дрони, каже Мікович.
Тому, на його думку, в останній момент Москва може «зробити жест доброї волі», як вона робила вже не раз, коли була змушена іти на поступки.
Тим часом агентство Reuters повідомило у середу ввечері, посилаючись на свої джерела, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку.
Москва вимагає відновлення підключення російського агробанку «Россельхозбанк» до міжнародної платіжної мережі SWIFT. У рамках санкцій Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну цей банк відключили від міжнародних розрахунків у червні 2022 року. У травні 2023 рокупредставник ЄС заявив, що ЄС не розглядає можливості виключення з санкцій російських банків.
Як компроміс ЄС розглядав ідею підключення до SWIFT дочірньої компанії аграрного банку, щоб дозволити здійснювати транзакції із зерном і добривами, повідомили Reuters у середу три джерела, знайомі з обговореннями. Але Європейська комісія поки не підтвердила правдивість цих повідомлень.
Згідно з повідомленнями джерел Reuters, Ґутерріш запропонував Путіну, щоб Росія дозволила продовжити чорноморську зернову угоду ще на кілька місяців, даючи ЄС час підключити дочірню компанію «Россельхозбанку» до SWIFT. Москва заявляла раніше, що вимагає підключення саме «Россельхозбанку» до SWIFT, а не його дочірніх компаній.
Раніше про те, що ООН намагається домовитися з ЄС про виключення з санкцій «Россельхозбанку» повідомляла лондонська ділова газета Financial Times.
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