В районі Бахмута тривають жорстокі бої, але підтверджених просувань російських сил протягом останніх днів немає, вважають аналітики американського аналітичного центру ISW.

Просування Росії, здається, зупинилося, бо не було підтверджених даних про успішний наступ російських військ у Бахмуті, заявив вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму суботньому звіті.

Як повідомляє ISW, російські збройні сили та підрозділи підконтрольної Кремлю воєнізованої «Групи Вагнера» продовжували атакувати місто, але не було жодних доказів того, що вони змогли досягти будь-якого поступу.

Як наголошують аналітики, Москва протягом місяців намагалася захопити це східне українське місто, яке могло наблизити Росію до її мети – захопити контроль над всією Донецькою областю України. Цю область і ще три інші на сході та півдні України Росія проголосила анексованими ще півроку тому, у вересні 2022 року після фіктивних референдумів, але так і не отримала контролю над територією жодної з них.

Як повідомляє британський телеканал ВВС, сторони повідомляють про високу кількість загиблих. Британські журналісти цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що за останні кілька днів загинуло понад 1100 російських військових і ще багато людей отримали серйозні поранення.

Тим часом, Росія заявила, що за останню добу вбила понад 220 українських військовослужбовців. Жодні з цих цифр не є підтвердженими, наголошує ВВС.

Західні ЗМІ та аналітики звертають увагу на те, що засновник «Групи Вагнера» Євген Пригожин у неділю в месенджері Telegram заявив, що ситуація в Бахмуті «складна, дуже важка, ворог б’ється за кожен метр».

Аналітики ISW кажуть у своєму недільному аналізі, що найімовірніше, на їхню думку, що російське Міністерство оборони використовує сили Вагнера в Бахмуті в розрахунку на те, що вони закінчаться, а з ними зменшиться і вплив Пригожина на президента Росії Володимира Путіна. Цього висновку аналітики доходять, вивчаючи взаємодію між російським військом і силами "Групі Вагнера",– чи її відсутність, – на полі бою навколо Бахмута.

«Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася після того, як українці відступили зі східного Бахмута приблизно 7 березня. 6 березня ISW оцінила, що «Вагнеру» довелося залучити свої елітні сили для підтримки наступальної сили в Бахмуті, але ці сили можуть закінчитися під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута», – мовиться у звіті.

Аналітики вважають, що з боку російського військового командування, це – свідома тактика. «Російське військове керівництво, можливо, дозволяє «Групі Вагнера» нести значні втрати в Бахмуті, щоб одночасно послабити вплив Пригожина та захопити місто за рахунок військ Вагнера», – вважають аналітики ISW.

Як повідомляв «Голос Америки», за даними Білого дому, загальні втрати «Групи Вагнера» складають понад 30 тисяч, з них 9 тисяч вбитими. Як повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі всередині лютого, практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. Він додав, що майже 90% «вагнерівців», які загинули в боях в грудні, були з числа в'язнів.

Британська розвідка у своєму аналізі додає, що суперечки з керівництвом російського Міністерства оборони призвели до того, що останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в'язницях і тепер він буде змушений повернутися до вербування на вільних громадян Росії.

За даними британських аналітиків, з початку березня 2023 року «Вагнер» проводить набір у спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії. А останніми днями вербувальників «Вагнера» бачили і в російських школах. Люди в масках розповідали про кар’єру в складі приватної військової компанії у московських середніх школах, вони розповсюджували анкети та зібрали контактні дані зацікавлених учнів, мовиться у повідомленні британської військової розвідки.

Британські аналітики додають, що близько половини в’язнів, яких «Вагнер» уже відправив в Україну, ймовірно, вже загинули, або зазнали поранень, які не дозволять їм повернутися на поле бою. На їхню думку, замінити їх поповненням з числа вільних громадян навряд чи вдасться.