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- Голос Америки
Просування РФ в районі Бахмута немає - ISW. «Вагнер» намагається вербувати московських школярів – аналітики
В районі Бахмута тривають жорстокі бої, але підтверджених просувань російських сил протягом останніх днів немає, вважають аналітики американського аналітичного центру ISW.
Просування Росії, здається, зупинилося, бо не було підтверджених даних про успішний наступ російських військ у Бахмуті, заявив вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму суботньому звіті.
Як повідомляє ISW, російські збройні сили та підрозділи підконтрольної Кремлю воєнізованої «Групи Вагнера» продовжували атакувати місто, але не було жодних доказів того, що вони змогли досягти будь-якого поступу.
Як наголошують аналітики, Москва протягом місяців намагалася захопити це східне українське місто, яке могло наблизити Росію до її мети – захопити контроль над всією Донецькою областю України. Цю область і ще три інші на сході та півдні України Росія проголосила анексованими ще півроку тому, у вересні 2022 року після фіктивних референдумів, але так і не отримала контролю над територією жодної з них.
Як повідомляє британський телеканал ВВС, сторони повідомляють про високу кількість загиблих. Британські журналісти цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що за останні кілька днів загинуло понад 1100 російських військових і ще багато людей отримали серйозні поранення.
Тим часом, Росія заявила, що за останню добу вбила понад 220 українських військовослужбовців. Жодні з цих цифр не є підтвердженими, наголошує ВВС.
Західні ЗМІ та аналітики звертають увагу на те, що засновник «Групи Вагнера» Євген Пригожин у неділю в месенджері Telegram заявив, що ситуація в Бахмуті «складна, дуже важка, ворог б’ється за кожен метр».
Аналітики ISW кажуть у своєму недільному аналізі, що найімовірніше, на їхню думку, що російське Міністерство оборони використовує сили Вагнера в Бахмуті в розрахунку на те, що вони закінчаться, а з ними зменшиться і вплив Пригожина на президента Росії Володимира Путіна. Цього висновку аналітики доходять, вивчаючи взаємодію між російським військом і силами "Групі Вагнера",– чи її відсутність, – на полі бою навколо Бахмута.
«Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася після того, як українці відступили зі східного Бахмута приблизно 7 березня. 6 березня ISW оцінила, що «Вагнеру» довелося залучити свої елітні сили для підтримки наступальної сили в Бахмуті, але ці сили можуть закінчитися під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута», – мовиться у звіті.
Аналітики вважають, що з боку російського військового командування, це – свідома тактика. «Російське військове керівництво, можливо, дозволяє «Групі Вагнера» нести значні втрати в Бахмуті, щоб одночасно послабити вплив Пригожина та захопити місто за рахунок військ Вагнера», – вважають аналітики ISW.
Як повідомляв «Голос Америки», за даними Білого дому, загальні втрати «Групи Вагнера» складають понад 30 тисяч, з них 9 тисяч вбитими. Як повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі всередині лютого, практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. Він додав, що майже 90% «вагнерівців», які загинули в боях в грудні, були з числа в'язнів.
Британська розвідка у своєму аналізі додає, що суперечки з керівництвом російського Міністерства оборони призвели до того, що останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в'язницях і тепер він буде змушений повернутися до вербування на вільних громадян Росії.
За даними британських аналітиків, з початку березня 2023 року «Вагнер» проводить набір у спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії. А останніми днями вербувальників «Вагнера» бачили і в російських школах. Люди в масках розповідали про кар’єру в складі приватної військової компанії у московських середніх школах, вони розповсюджували анкети та зібрали контактні дані зацікавлених учнів, мовиться у повідомленні британської військової розвідки.
Британські аналітики додають, що близько половини в’язнів, яких «Вагнер» уже відправив в Україну, ймовірно, вже загинули, або зазнали поранень, які не дозволять їм повернутися на поле бою. На їхню думку, замінити їх поповненням з числа вільних громадян навряд чи вдасться.
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- Голос Америки
Байден намагається заспокоїти американців та ринки, після падіння банку Кремнієвої долини
"Американці можуть бути певні, що банківська система в безпеці... Ваші депозити будуть наявні, коли вони будуть вам потрібні". З такими словами звернувся до американців президент США Джо Байден в Білому домі в понеділок.
Байден наголосив, що платники податків "не зазнають збитків", а повернення депозитів фінансуватиме Федеральна корпорація зі страхування депозитів США, за рахунок внесків банків-учасників.
Минулого тижня один із 20 найбільших банків США Silicon Valley Bank, активи якого на кінець 2022 року перевищували 200 млрд дол, зіткнувся з масштабним відтоком депозитів і перейшов під управління Федеральної корпорації із страхування депозитів. Це найбільше падіння банку з часів кризи 2008 року.
Діяльність банку SVB здебільшого зосереджувалась в Каліфорнії, а серед клієнтів було багато високотехнологічних компаній, стартапів, компаній з венчурним капіталом.
У вихідні влада штату Нью-Йорк оголосила, що перебирає управління Signature Bank of New York, який, згідно з висновком влади, являє собою ризик для банківської системи.
Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізмпрезидент США Джо Байден
Керівництво банків буде звільнено, а інвестори не отримають бюджетної компенсації. "Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізм", - додав Байден.
В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.
В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.
Банк було придбано за 1 фунт за допомогою Банку Англії, повідомляє BQ. Депозити SVB у Великій Британії перевищували 8 млрд дол, згідно з інформацією центробанку країни.
В Європейському центробанку вважають, що падіння банків SVB та Signature не матиме прямого впливу на банківську систему в Європі, адже банки єврозони мають добре фінансування, однак якщо криза пошириться на великі банки, ризики зростуть, пише Reuters з посиланням на джерела в центробанку ЄС.
В статті використано матеріал Reuters.
Сі Цзіньпін може відвідати Путіна, поговорити з Зеленським вже наступного тижня
КИЇВ, 13 березня (Reuters) – Голова Китаю Сі Цзіньпін може більше ніж раніше приділити увагу дипломатії з питання України наступного тижня. Він може відвідати Росію і провести перші переговори з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Москви.
Кілька джерел, знайомих із планами, повідомили Reuters, що Сі може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.
Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України не відразу прокоментували це.
Джерела, які розповіли Reuters про план візиту Сі до Москви, говорили на умовах анонімності через чутливість питання.
"Як правило, анонси офіційних закордонних візитів узгоджуються синхронно за взаємною згодою сторін, - сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. - Коли буде така готовність, ми вам повідомимо".
Візит Сі до Росії був би важливою подією для Путіна, який зображує війну в Україні як конфлікт із Заходом та часто говорить про плани прийняти Сі найближчими місяцями. Росія покладається на Китай, щоб купувати нафту та газ, який він більше не може продавати в Європі.
Але якщо візит Сі збігається з відеозустріччю із Зеленським, це може стати ще більшою зміною для українців, які хочуть, щоб Пекін залишався нейтралітетом, а не зміцнював свою підтримку Москви. Зеленський закликав Сі поговорити з ним.
Китай відмовляється казати, хто винний у війні, водночас виступаючи проти санкцій Заходу проти Росії. У лютому він оприлюднив пропозицію щодо мирного плану, яку скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.
З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський сказав, що це спровокує Третю світову війну, але також вважає, що Пекін усвідомлює ці ризики, маючи на увазі, що сумнівається в такій ймовірності.
Китай і Росія уклали «безмежне» партнерство в лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони неодноразово публічно підтверджували міцність своїх зв’язків. Головний дипломат Китаю відвідав Москву в лютому на тижні першої річниці війни, коли президент США Джо Байден відвідав Київ.
- Голос Америки
В Естонії заарештували проросійського політика та двох його соратників
Поліція Естонії затримала проросійського політика Іво Петтерссона та двох його соратників, яких підозрюють у роботі на користь іноземної держави. За цією статтею затриманим може загрожувати до 6 років позбавлення волі, повідомляє Естонське національне телебачення і радіомовлення.
За даними естонських видань, під іноземною державою мається на увазі Росія. Айва Петтерссон є лідером руху Koos/Together, який його політичні опоненти називають проросійським.
Як пише Радіо Свобода, Петерсон неодноразово висловлювався на підтримку політики Кремля. Він балотувався до парламенту Естонії, але не набрав необхідної кількості голосів. Перед виборами він їздив до окупованого російськими військами Донецька і виступав у телепередачах на підконтрольних Москві каналах. В одній із програм пропагандиста Володимира Соловйова Петерсон заявив, що Естонії потрібна зміна влади шляхом народного повстання.
Ще двоє заарештованих - громадянин Естонії Дмитро Рооці та громадянин Росії Андрій Андронов, які співпрацювали з Петерсоном. Усіх трьох взяли під варту на строк до двох місяців.
Минулого тижня в Естонії на виборах перемогла партія Каї Каллас, яка твердо підтримує Україну. Водночас в Естонії, а також в Латвії та Литві діють і проросійські сили. Зокрема, поблизу знищених в Україні російських танків, які виставили на огляд у столицях балтійських країн, окремі люди намагались принести квіти на підтримку Росії. Через для уникнення провокацій біля згорілого танку Т-72 у Таллінні встановили охорону поліції.
Раніше Голос Америки повідомляв, що поліції Молдови вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни. Агент поліції Молдови під прикриттям проник у групи «диверсантів», деякі з яких були громадянами Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень» для дестабілізації Молдови під час протесту в столиці. Затримано сімох осіб.
- Голос Америки
SIPRI: Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі
В 2022 році, Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі, після Катару та Індії, йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Великі поставки стали можливі завдяки допомозі США та ЄС, після повномасштабного вторгнення Росії до України, вказують аналітики. Головний дослідник Програми передачі зброї SIPRI Пітер Веземен відзначив, що країни НАТО не надавали Україні бойові літаки або далекобійні ракети в 2022 році, через побоювання, що така зброя може призвести до ескалації конфлікту, але вони постачали таку зброю сторонам конфліктів на Близькому Сході, чи в Південній Азії.
Як повідомляв Голос Америки, ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні, зокрема йдеться про прискорені поставки артилерійських снарядів.
Відповідно до плану, розробленого верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1,06 мільярда доларів, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро виділять на фінансування спільної закупівлі нових снарядів.
Війна Росії в Україні похитнула позиції Росії в експорті зброї, йдеться в дослідженні SIPRI. Аналітики пов'язали це з тим, що Росія надає пріоритет поставкам для власних збройних сил, а торговельні санкції ускладнюють торгівлю її зброєю з іншими країнами.
Експорт зброї Росії до 8 з 10 її основних покупців зменшився з 2013-по 2017 рік та з 2018 по 2022 рік, зазначають аналітики. Так, експорт до Індії впав на 37%, а до решти восьми найбільших імпортерів - в середньому на 59%. Водночас, купувати більше російської зброї стали Китай та Єгипет, мовиться в дослідженні.
США закріпили свої провідні позиції на ринку зброї - 40% світового експорту зброї в 2018 -2022 роках припадали на США. Також Франція наростила експорт і, зокрема замінила США на місці другого найбільшого експортера зброї до Індії, після Росії.
"Франція отримує більшу частку світового ринку зброї, бо експорт зброї з Росії падає, наприклад, до Індії", - каже Веземен. Він прогнозує, що ця тенденція триватиме і вказує, що на кінець 2022 року, Франція мала більше замовлень на експорт зброї, ніж Росія.
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