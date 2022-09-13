Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Зустрічали українських військових зі сльозами радості: перші кадри зі звільненої Балаклії, свідчення місцевих мешканців. Відео

Зустрічали українських військових зі сльозами радості: перші кадри зі звільненої Балаклії, свідчення місцевих мешканців. Відео
Embed
Зустрічали українських військових зі сльозами радості: перші кадри зі звільненої Балаклії, свідчення місцевих мешканців. Відео

No media source currently available

0:00 0:07:25 0:00
Direct link

Балаклія на Харківщині - одне з міст, яке вдалося звільнити українським збройним силам за минулий тиждень. Багато мешканців міста, яке півроку перебувало під окупацією, зустрічали українських військових зі сльозами радості.

Документаліст Сергій Лисенко був одним із перших телеоператорів, які потрапили у місто 11 вересня, через три дні після звільнення. Місцеві мешканці розповіли йому про життя в окупації, зниклих родичів та волонтерів, вбитих містян та страх обстрілів.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG