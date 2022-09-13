Зустрічали українських військових зі сльозами радості: перші кадри зі звільненої Балаклії, свідчення місцевих мешканців. Відео

Документаліст Сергій Лисенко був одним із перших телеоператорів, які потрапили у місто 11 вересня, через три дні після звільнення. Місцеві мешканці розповіли йому про життя в окупації, зниклих родичів та волонтерів, вбитих містян та страх обстрілів.