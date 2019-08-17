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Tренування українських моряків у Балтиморі. Відео

Tренування українських моряків у Балтиморі. Відео
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Два екіпажі українських моряків, це понад 30 військових, навчаються керувати двома патрульними катерами типу Айленд. Сполучені Штати презентували їх Україні ще торік. Наразі військові катери перебувають у Балтиморі, де завершується їх переобладнання.

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Курс тренування моряків триватиме до 12 вересня. Після цього вони повернуться додому і згодом на цих катерах будуть виходити в море вже для патрулювання. Репортаж про тренування українських моряків у Балтиморі дивіться у наступних випусках Часу Там

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