У Г’юстоні проходить похорон екс-першої леді США Барбари Пірс Буш

В епископальній церкві св. Мартина в Г’юстоні, штат Техас, проходить похорон колишьної першої-леді США Барбари Пірс Буш.

Буш - дружина 41-го президента Джорджа Герберта Волкера Буша і матір 43-го президента Джорджа Волкера Буша померла у вівторок на 93 році життя.

У церемонії прощання з улюбленою Барбарою Буш беруть участь півтори тисячі запрошених гостей, серед яких: перша леді США Меланія Трамп, екс-президент Барак Обама і Мішель Обама, екс-президент Білл Клінтон і Гілларі Клінтон та екс-президенти Джорж Буш-страший і Джордж Буш-молодший та колишня перша леді Лоура Буш.

У п’ятницю тисячі місцевих мешканців віддали Покійній останню шану.

Труна з прахом Барбари Буш буде похована на території Бібліотеки Буша при Університеті Texas A&M і спочиватиме біля могили її 3-річної дочки Робін, яка померла від лейкемії у 1953 році.

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