У День пам'яті у США президент Байден обіцяє нагадати Путіну про повагу до прав людини

У США відзначають День пам'яті. Країна згадує всіх американців, які загинули під час військових конфліктів.

Президент Джо Байден у неділю виступив із промовою поблизу Меморіального парку ветеранів у своєму рідному штаті Делавер.

Глава держави заявив, що жодні слова не можуть достатньою мірою висловити його вдячність американським військовим, які служать на захисті своєї країни. Він згадав про жертви американських збройних сил у війнах в Афганістані та Іраку.

Водночас президент наголосив, що його завдання перед американському суспільством - зробити країну більш відкритою і вільною.

Байден зазначив, що незабаром під час зустрічі із Володимиром Путіним закликатиме російського президента поважати права людини.

«За кілька тижнів я зустрічаюся з Путіним в Женеві, щоб дати йому зрозуміти: ми не будемо сидіти, склавши руки, і дозволяти йому порушувати ці права», - заявив президент США.

У понеділок на національному кладовищі США в Арлінгтоні пройде традиційна церемонія покладання вінків до Могили Невідомого солдата.

День пам'яті у США щороку відзначають в останню неділю травня. Цього дня родини загиблих солдатів відвідують цвинтарі, де поховані їхні рідні.

Неофіційно вважається, що ці вихідні є початком літнього сезону у США.

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