Байден і Шольц підтримують ідею мирної угоди між Україною і Росією - Білий дім

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні у п'ятницю, 3 березня, обговорюють війну Росії проти України.

Коментуючи цю зустріч, Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, заявив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до миру і "погоджуються, що це має бути мирна угода".

"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Джон Кірбі.

Вітаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца в Овальному кабінеті Білого дому, президент США Джо Байден подякував йому за “сильне і стійке лідерство, що змінило світ”.

Джо Байден наголосив, що учасники НАТО разом досягають успіху, а також подякував, що окремою військовою допомогою України Німеччина забезпечила суттєву моральну підтримку українцям, збільшивши витрати на оборону та зменшивши залежність від російських джерел енергії.

“Ви спричинили історичні зміни вдома”, - сказав Байден Шольцу та наголосив: “Як союзники у НАТО, ми робимо альянс сильнішим і більш спроможним”.

Олаф Шольц відзначив загрозу миру у світі, яка надходить з боку Росії, що підтверджує її вторгнення в Україну.

На думку канцлера, сьогодні важливо підтвердити, що США та Німеччина спільно підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Як повідомляв раніше Голос Америки, головною темою приватних переговорів двох лідерів є російська війна проти України.