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Байден і Шольц підтримують ідею мирної угоди між Україною і Росією - Білий дім
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні у п'ятницю, 3 березня, обговорюють війну Росії проти України.
Коментуючи цю зустріч, Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, заявив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до миру і "погоджуються, що це має бути мирна угода".
"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Джон Кірбі.
Вітаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца в Овальному кабінеті Білого дому, президент США Джо Байден подякував йому за “сильне і стійке лідерство, що змінило світ”.
Джо Байден наголосив, що учасники НАТО разом досягають успіху, а також подякував, що окремою військовою допомогою України Німеччина забезпечила суттєву моральну підтримку українцям, збільшивши витрати на оборону та зменшивши залежність від російських джерел енергії.
“Ви спричинили історичні зміни вдома”, - сказав Байден Шольцу та наголосив: “Як союзники у НАТО, ми робимо альянс сильнішим і більш спроможним”.
Олаф Шольц відзначив загрозу миру у світі, яка надходить з боку Росії, що підтверджує її вторгнення в Україну.
На думку канцлера, сьогодні важливо підтвердити, що США та Німеччина спільно підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
Як повідомляв раніше Голос Америки, головною темою приватних переговорів двох лідерів є російська війна проти України.
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- Голос Америки
Україна отримає від США портативні броньовані танкові мости для можливого контрнаступу – ЗМІ про деталі нового пакету військової допомоги
Новий пакет військової допомоги Україні від США вперше міститиме вісім броньованих машин, які можуть запускати мости для військових машин для перетину рік, канав чи інших заглибин.
Як повідомляв Голос Америки, США в п'ятницю оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. За інформацією держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет містить здебільшого боєприпаси до установок HIMARS, гаубиць та бойових машин Бредлі, наданих Україні від США раніше, а також включатимуть мости, що розкладаються з броньованих машин.
Так званий Armored Vehicle Launched Bridge – це портативний складний металевий міст, який перевозять на корпусі танка. Це зможе допомогти українським військам під час очікуваного наступу Росії та полегшити переправу через річки у процесі відвоювання окупованих територій, пише АР.
"Штурмові мости" є критично важливими саме для наступальних операцій, що свідчить про те, що США готують Україну до продовження повернення своєї території", – цитує Reuters Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника наземної війни в Лондонському Королівському інституті.
Транспортні мости та боєприпаси будуть отримані зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів США.
Включаючи цей останній пакет, США надали Україні понад 32 мільярди доларів військової допомоги, згідно з урядовою інформацією США.
У публікації використано матеріали Associated Press та Reuters.
- Голос Америки
США: Законопроекти про іноземних агентів в Грузії загрожують європейському майбутньому країни
США вважають, що законопроекти в грузинському парламенті про іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи.
“Будь-хто, хто підтримає ці законопроекти, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії”, - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 2 березня.
Два законопроекти із загальною умовною назвою «Про іноземних агентів» внесли до парламенту Грузії 26 лютого. 2 березня два парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили їх у першому читанні.
“Запропоновані Грузією законопроекти про іноземних агентів серйозно загрожують євроатлантичному майбутньому Грузії та здатності грузинів реалізувати свої економічні, соціальні та інші прагнення. Я закликаю парламент Грузії скасувати запропоновані закони”, - написала у Twitter адміністраторка USAID Саманта Пауер.
Раніше представництво ООН в Грузії висловило стурбованість появою в грузинському парламенті законопроектів про іноземних агентів. У заяві відомства мовиться, що такі закони, в разі ухвалення, перешкоджатимуть роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також розвитку грузинської демократії.
“Законопроекти створюють ризики для поваги до свободи зібрань та вираження поглядів, права на участь у громадських справах, права на приватне життя та до заборони дискримінації. Відзначаючи поточне членство Грузії в Раді ООН з прав людини, ми заохочуємо парламент Грузії отримати правові висновки компетентних регіональних і міжнародних органів, розглянути думки цих органів щодо аналогічного законодавства та провести широкі, інклюзивні та змістовні консультації з широким колом зацікавлених сторін, яких може торкнутися потенційне ухвалення цих законопроектів”, - мовиться у заяві Представництва ООН у Грузії.
Занепокоєння можливими змінами в Грузії виславила і міжнародна правозахисна організація Freedom House.
“Ми приєднуємось до занепокоєнь багатьох представників міжнародної спільноти щодо того, що два законопроекти в Грузії про іноземних агентів, якщо їх ухвалить парламент, матимуть жахливий вплив на громадянське суспільство та ЗМІ. Ми закликаємо грузинську владу переглянути ці законопроекти”.
Законопроекти «Про прозорість іноземного впливу» та «Про реєстрацію іноземних агентів» у Грузії зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення. Законопроекти ініціювала проурядова фракція "Сила народу" за підтримки правлячої партії "Грузинська мрія".
Під час розгляду цих законопроектів у Тбілісі протестували кілька сотень активістів та депутатів від опозиційних партій. Між протестувальниками та правоохоронцями біля будівлі парламенту періодично виникали сутички, активісти називали провладних політиків "рабами Путіна", а їхні гасла були: "Ми втрачаємо Європу", "Ви - автори російських законів".
Депутати провладних сил Грузії запевняють, що законопроекти про іноземних агентів розроблені з урахуванням американського досвіду.
У статті використана інформація з матеріалів Радіо Свобода.
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