Байдену погрожують імпічментом через Україну, хоча до виборів ще 9 місяців

Республіканці можуть розпочати процес імпічменту новообраному президенту, якщо ним стане Джозеф Байден, - про це заявила сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст.

"Гадаю, двері до можливості оголосити імпічмент відкрились. Джо Байден повинен бути дуже обережним з тим, про що він просить, тому що знаєте, у нас може скластись ситуація, де в разі, якщо коли-небудь Байден стане президентом, тоді негайно відразу після того, як його оберуть, люди скажуть: що ж, ми оголосимо йому імпічмент", - сказала сенаторка Ернст.

За її словами, підставою для імпічменту Джо Байдена стане те, що в час, коли він був віцепрезидентом США, "його призначили викориніти в Україні корупцію, а він натомість закрив очі на компанію Burisma, тому що його син був у наглядовій раді компанії, заробляючи там мільйони доларів у рік".

Прессекретарка Байдена у відповідь заявила, що слова сенаторки Ернст лише надихнуть демократів голосувати за Байдена: "Мешканці Айови у понеділок отримають шанс сказати ті слова, яких найбільше бояться Дональд Трамп та Джоні Ернст: ми - тут, щоб віддати перевагу Джо Байдену".

Джоні Ернст стала сенаторкою США у січні цього року від штату Айова, це її перша каденція.

Третього лютого в Америці починаються внутрішньопартійні вибори - кокуси та праймеріз, щоб визначити, хто потрапить у виборчий бюлетень від обох партій. Кокус в Айові - серед тих, що вважаються індикатором можливостей кандидатів на президентство.

Президентські вибори у США відбудуться у вівторок, 3 листопада 2020 року.

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