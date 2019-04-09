У Трампа позбавили кубинських бейсболістів можливості укладати контракти із командами США

Адміністрація президента Дональда Трампа в понеділок перекреслила історичну угоду між Головною лігою бейсболу та Кубинською федерацією бейсболу, яка дозволила б кубинським гравцям підписувати контракти з американськими командами без необхідності емігрувати.

Нівельована угода створювала для кубинських бейсболістів легальну можливість грати в США на професійному рівні

Як заявив американський високопосадовець, угоду скасовано, бо вона заснована на помилковому рішенні колишньої адміністрації Обами, що Кубинська федерація бейсболу не є частиною комуністичного кубинського уряду.

Рішення нинішньої адміністрації фактично анулює угоду, укладену в грудні після трьох років переговорів, яка створювала для кубинських бейсболістів легальну можливість грати в США на професійному рівні.

У минулому деякі зірки кубинського бейсболу робили ризиковані спроби втечі з Куби.

В Адміністрації Барака Обами вважали, що кубинська федерація бейсболу не є частиною комуністичного кубинського уряду

Рішення США стало черговим кроком президента Дональда Трампа щодо відмови від зближення з Гаваною, давнім противником Америки в «холодній війні», за яке виступав його попередник Барак Обама.

Новим приводом для посилення тиску Трампа на Кубу стала підтримка Гаваною президента Венесуели соціаліста Ніколаса Мадуро.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа припустив, що угода робила б спортсменів жертвами «торгівлі людьми» з боку кубинського уряду, «пішаками кубинської диктатури».

Кубинська федерація бейсболу заявила, що «у прагненні не допустити набуття угодою чинності не береться до уваги той біль, через який довелося пройти людям, які стали жертвами торговців людьми». Федерація висловила надію на те, що угода в кінцевому підсумку переможе «архаїчну риторику» критиків.

Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як кубинська федерація опублікувала перший список із 34 гравців, яким було дозволено підписувати прямі контракти з командами Головної ліги

Член кубинської збірної, яка завоювала золото на Олімпіаді 2004 року, Карлос Табарес, який до минулого року виступав за команду Гавани, заявив, що адміністрація Трампа намагається «знищити нас, навіть за допомогою бейсболу».

За його словами, угода з Головною лігою бейсболу дозволяла б кубинським гравцям «грати на законних підставах, а не опинятися в руках торговців людьми і ризикувати своїм життям».

Згаданий американський чиновник, який виступав на умовах анонімності, заявив, що адміністрація готова співпрацювати з Головною лігою бейсболу в пошуках угоди, яка відповідала б американському законодавству.

«Ми не знаємо, якими будуть наступні кроки», – повідомило джерело в лізі.

Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як кубинська федерація опублікувала перший список із 34 гравців, яким було дозволено підписувати прямі контракти з командами Головної ліги.

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