Макрон пообіцяв Тихановській сприяти переговорам щодо Білорусі

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок 29 вересня зустрівся з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською у Литві, де вона знайшла притулок на тлі масових протестів у Білорусі проти правління Олександра Лукашенка.

«У нас була дуже позитивна дискусія, але тепер нам треба бути прагматичними та підтримати білоруський народ і, повірте мені, ми зробимо все, що зможемо», - сказав Макрон після розмови.

...Тепер нам треба бути прагматичними та підтримати білоруський народ.

Тихановська сказала, що французький президент пообіцяв допомогти у переговорах з білоруською владою та у домаганнях звільнення політичних в’язнів.

«Він пообіцяв нам зробити усе, щоб сприяти переговорам щодо політичної кризи в нашій країні… і зробити все можливе для звільнення всіх політичних в’язнів», - цитує агентство Reuters заяву Тихановської журналістам.

Напередодні литовський президент Ґітанас Науседа після переговорів з Еммануелем Макроном сказав, що обидва лідери погоджуються з потребою якомога швидше запровадити санкції щодо білоруських керівників, звинувачених у фальсифікації президентських виборів, а також у придушенні мирних протестів та переслідуванні опозиції у Білорусі.

Науседа наголосив на потребі «зробити усе необхідне, щоб санкції були обговорені, узгоджені і затверджені на наступному саміті лідерів ЄС», що має відбутися 1-2 жовтня.

Раніше Макрон заявив, що білоруський президент Олександр Лукашенко повинен скласти повноваження.

«Ми є свідками кризи влади у Білорусі, де авторитарна адміністрація не спроможна погодитися з логікою демократії… Очевидно, що Лукашенко мусить піти», - сказав французький керівник часопису Journal du Dimanche.

Французький діалог з Росією

Західні коментатори зауважують на тому, що намагання європейських країн захистити принципи демократії та права людини в Білорусі зіштовхуються з позицією Росії, президент якої Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах 9 серпня.

Путін пообіцяв владі у Мінську повну підтримку, включно з можливістю відрядження спеціальних російських підрозділів для протидії антиурядовим протестам.

...Коли ми хочемо збудувати тривалий мир на європейському континенті, то ми повинні працювати з Росією.

Еммануель Макрон, перебуваючи у Литві, виправдовував свої заклики до «стратегічного діалогу» з Росією.

«Наше бачення полягає в тому, що коли ми хочемо збудувати тривалий мир на європейському континенті, то ми повинні працювати з Росією, бо ми поділяємо історію та географію, і деколи та історія погана», - сказав французький керівник у Вільнюсі.

Еммануель Макрон намагаються запевнити країни Балтії, що його політика «стратегічного діалогу» з Росією, започаткована приблизно рік тому, а також його критичні зауваження щодо НАТО, не означають послаблення зобов’язань Франції стосовно гарантій безпеки країн на сході Європи.

У програмі візиту Макрона у Литві було відвідання французьких підрозділів, розташованих на литовській території у межах операцій НАТО.

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