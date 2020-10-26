Страйк у Білорусі після того, як Лукашенко проігнорував ультиматум опозиції 

У Білорусі у понеділок почалися страйки після того, як Олександр Лукашенко, який керує країною 26 років, проігнорував ультиматум опозиції з вимогою піти у відставку.

У повідомленнях місцевих активістів з відео та фотографіями у соціальних медіа в інтернеті йдеться, що у низці університетів студенти відмовлялися від лекцій, і на деяких підприємствах протестували робітники.

Агентство новин Reuters передавало, що на початку дня важко було оцінити наскільки поширеним став страйк.

Державні білоруські засоби масової інформації стверджували, що усі великі підприємства працюють.

Білоруська служба «Радіо Свобода» у понеділок подала у Twitter повідомлення зокрема про групи страйкарів на одному з найбільших підприємств країни «Гродно Азот».

У неділю у Білорусі відбулися масові демонстрації проти Лукашенка, і опозиційні джерела повідомляли про застосування поліцією сили проти мирних демонстрантів та затримання понад 200 людей.

«Режим знову показав білорусам, що сила - це єдине, на що він здатний. Саме тому 26 жовтня починається національний страйк», - сказано у заяві від імені Світлани Тихановської, яка була кандидатом на президентських виборах у Білорусі і стала лідером опозиційного руху.

Демонстрації та інші протести в Білорусі спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких 66-річний Олександр Лукашенко проголосив свою перемогу, але опозиція заявила про фальсифікації.

Упродовж понад трьох місяців у Білорусі були затримані близько 15 000 людей, і хоча більшість з них відпустили, за ґратами залишаються провідні опозиційні лідери.

Частина активістів були змушені виїхати в інші країни і зокрема Світлана Тихановська перебуває у сусідній Литві.

США, ЄС та Велика Британія і Канада запровадили санкції проти чільних представників білоруської влади, звинувативши режим Лукашенка у фальсифікації вибрів та у порушеннях прав людини.

Але в сусідній Росії президент Володимир Путін вітав Олександра Лукашенка з виборчою перемогою і сприяв виділенню Білорусі позики на $1,5 млрд.

Путін раніше також заявив про готовність відрядити спеціально створені силові підрозділи для підтримки влади у Мінську.

Минулого тижня Білорусь відвідав голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, який повторив звинувачення Москви, що Білорусь буцімто навмисне дестабілізують США та інші західні держави, а також Україна.

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