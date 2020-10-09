«Найгірший сценарій в Білорусі» - загроза Україні, каже Андрій Єрмак і згадує НАТО

Чільний український посадовець застеріг, що події у Білорусі, де влада намагається придушити масові протести проти Олександра Лукашенка, становлять пряму загрозу для України.

Київ долучився до країн ЄС та інших держав Заходу, які не визнають Лукашенка законним президентом і засуджують фальсифікації на минулих виборах у Білорусі та порушення там прав людини.

Ми розраховуємо, що наші партнери, після подій, які відбуваються в Білорусі… більш уважно подивляться на ситуацію щодо вступу України до НАТО.

За словами Андрія Єрмака, керівника офісу українського президента і близького соратника Володимира Зеленського, Київ «дуже непокоїть» зростання політичних протистоянь і конфліктів на пострадянському просторі.

«Для когось події, які відбуваються насамперед в Білорусі, просто якісь політичні... У нас дуже великий кордон з Білоруссю. І якщо найгірші сценарії будуть втілюватися в життя, то це безпосередня погроза незалежності України», - сказав Єрмак 8 жовтня у лондонському Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

Андрій Єрмак, який зокрема відповідає за зовнішню політику і активно залучений до переговорного процесу з Росією, заявив про потребу більшої міжнародної уваги та координації дій Заходу в умовах поширення нестабільності на пострадянському просторі.

«Ми розраховуємо, що наші партнери, після подій, які відбуваються в Білорусі… більш уважно подивляться на ситуацію щодо вступу України до НАТО», - сказав посадовець.

Український представник сказав, що у розмовах і західними партнерами висловлені пропозиції створення «спільно з Україною, чи в Україні центру для боротьби з пропагандою, з якою стикається Україна, яка є дуже важливою зброєю».

Андрій Єрмак не вказав джерело зловмисної пропаганди, але у виступі він неодноразово згадував про російську агресію щодо України та говорив про намагання покласти край війні на Донбасі.

Він повідомив, що на переговорах в Лондоні йшлося про закупівлю британської зброї і наголошував, що Україна прагне гарантувати собі безпеку «стримуванням» і «збільшенням ціни» для агресора.

«Стратегія полягає не втому, щоб влаштовувати великі військові паради і виступати на телебаченні зі звинуваченнями Росії у всіх наших негараздах - це не рятує життя українцям. Нам треба діяти обережно і холоднокровно, просуваючи інтереси України, і використовувати усі можливі платформи для переговорів, зменшення напруги і збереження життів», - наполягав Андрій Єрмак.

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