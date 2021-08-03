Тихановська у Лондоні закликає до нових санкцій щодо Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська напередодні зустрічі з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном у Лондоні 3 серпня закликала до нових скоординованих міжнародних санкцій проти режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка.

... Щоб брали до уваги насильство всередині країни і загрозу, яку режим Лукашенка становить для міжнародної спільноти.

Становище в Білорусі опинилося в центрі міжнародної уваги після того, як білоруська атлетка на олімпіаді в Японії Христина Тимановська попросила політичного притулку, а також на тлі повідомлень про підозрілу загибель білоруського активіста в Україні.

Світлана Тихановська сказала британському радіо у вівторок, що події підтверджують постійну загрозу для усіх людей в Білорусі.

“Я хочу, щоб британський уряд зберігав Білорусь на порядку денному, щоб брали до уваги насильство всередині країни і загрозу, яку режим Лукашенка становить для міжнародної спільноти”, - сказала Тихановська, готуючись до зустрічей у Лондоні у вівторок.

Тим часом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив розслідування звинувачень, що у Токіо Христину Тимановську намагалися насильно відправити додому після того, як вона критикувала керівництво білоруської олімпійської команди.

24-річна атлетка у середу має вилетіти з Японії до Польщі, де їй запропонували політичний притулок.

МОК оголосив, що очікує від білоруської сторони звіту про ситуацію.

Білоруські офіційні джерела заявили раніше, що Тимановську зняли зі змагань у зв'язку з її незадовільним емоційним станом.

Ще зловіснішою пов’язаною з Білоруссю новиною у вівторок 3 серпня стало повідомлення, що в Україні в одному з київських парків знайшли тіло білоруського активіста Віталія Шишова, який зник напередодні.

“Білоруського громадянина Віталія Шишова, який зник учора в Києві, знайшли повішеним в одному з київських парків недалеко від його помешкання”, - сказано у заяві поліції.

Українська поліція каже, що розслідує усі можливі причини смерті активіста включно з можливим убивством замаскованим під самогубство.

Віталій Шишов очолював організацію Білоруський дім в Україні, що зокрема допомагала втікачам з Білорусі облаштовуватися в Україні.

До України минулого тижня виїхав зокрема чоловік білоруської олімпійської атлетки Христини Тимановської Арсеній Зданевич.

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