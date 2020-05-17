Бельгійські медпрацівники влаштували мовчазний протест під час неофіційного візиту прем'єр-міністерки до лікарні. Відео

Глава бельгійського уряду Софі Вільмес прибула в лікарню Сен-П'єр, що в Брюсселі, у суботу. За даними місцевих ЗМІ, медичні працівники мовчазним протестом вимагали від уряду визнання їхньої роботи та демонстрували своє невдоволення указом про набір некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер. Прем'єрка Вільмес заявила в середу, 13 травня, про помякшення карантину в Бельгії - країні, яка є однією із найбільш постраждалих в Європі від COVID-19. Станом на неділю, 17 травня, в країні зареєстрували 54 989 підтверджених випадків зараження коронавірусом та 9 005 людей померли.