Bellingcat встановив: смертоносний напад на Маріуполь в 2015 був проведений з контрольованої Росією території

Слідча команда Bellingcat остаточно встановила, що смертоносний напад на Маріуполь в 2015 був проведений з території контрольованої Росією.

Bellingcat також встановив винуватців в артилерійському нападі на Маріуполь в січні 2015 року. Слідча команда Bellingcat встановила, що артилерійський напад на Маріуполь 24 січня 2015 року, який призвів до загибелі 30 цивільних та більше 100 пораненими, був проведений з контрольованої Росією території.

"Всі пам’ятають надзвичайне відео з нападу на Маріуполь", - пише журналіст Кристофер Міллер.

"Ракетний напад на Маріуполь залишається серед найгірших нападів в тривалому конфлікті на сході України. Він стався після того, які підтримувані Росією сили відкинули мирні переговори і пообіцяли новий наступ", - наголошує Міллер у Twitter.

Bellingcat також встановив, що вказівку про обстріли та нагляд за ними проводили російські командувачі, які перебували на дійсній службі в Міністерстві оборони Росії. Ballingcat виявив дев’ять російських посадовців, включаючи одного генерала, двох полковників і трьох лейтенант-полковників, які були прямо залучені до військової операції.

Більше того, Bellingcat встановив, що дві артилерійські батареї MLRS було переведено з Росії в Україну за день до маріупольської операції. Зранку 24 січня 2015 року ці батареї було розміщено біля селища Безіменне виключно для обстрілів цілей всередині та поблизу Маріуполя, а після того їх відвезли назад до Росії.

Аналізуючи події перед 24 січням 2015 року, Bеllingcat також визначив двох російських генералів, які займались вибором та призначенням російських артилеристів для командування на сході України.

Слідство використовувало відео та аудіо матеріали, надані урядом України та Міжнародним судом в рамках юридичної справи, що триває. Ці дані надавались невеликій групі експертів з метою проведення незалежної оцінки.

Bellingcat та партнерські організації проаналізували великий обсяг перехоплених дзвінків до та від учасників збройного конфлікту, розташованих поблизу Безіменного на час обстрілів. Bеllingcat провів масштабне співставлення подій, імен і місць розташування, а також метаданих дзвінків, і дані відкритих джерел, таких як супутникові фотографії, повідомлення, розміщені в соціальних мережах, та інше.

Розслідування Bеllingcat вперше надало повні деталі та встановило участь дійсних російських військових підрозділів і російських офіцерів в цій військовій операції.

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