Розслідувачі пов'язали генерал-полковника ФСБ з військовою підтримкою сепаратистів на Донбасі

Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака міг керувати діями сепаратистів і російських військових на сході України. Таке твердження міститься у розслідуваннях Російської служби Бі-бі-сі, дослідницької групи Bellingcat та російського видання The Insider.

У матеріалах опублікованих слідчими Об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу пасажирського «Боїнга» над Донбасом у 2014 році представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» говорили між собою, що командиром усієї операції, яка проводиться на сході України російськими військовими був якийсь Володимир Іванович.

Бі-бі-сі відправила запит в ФСБ Росії. Ігор Стрєлков не став підтверджувати або спростовувати результати розслідування

У нього запитували військову підтримку і зброю. Колишній командувач військами сепаратистів Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся його наказам. Журналістам незалежно один від одного вдалося довести, що під цим псевдонімом з великою часткою ймовірності переховувався Бурлака.

Для цього журналісти Бі-бі-сі вивчили переміщення Бурлаки по Росії за допомогою державних баз даних і з'ясували, що він регулярно літав до кордону Росії з контрольованої сепаратистами території України - і час цих перельотів збігається з інформацією, отриманою з перехоплених розмов сепаратистів. Як розповіло Бі-бі-сі джерело, яке має доступ до персональних баз даних, всі дані про перельоти генерала за 2014 рік були видалені з бази, і інформація про його переміщення залишилася лише в архівній копії.

Одне джерело, яке назвало Бі-бі-сі ймовірне ім'я «Володимира Івановича», уточнив, що після завершення активної фази конфлікту на сході України в 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також вищу державну нагороду - звання Героя Росії.

Фоноскопічна експертиза (звірка голосу), зроблена за запитом Бі-бі-сі, показала як подібності, так і деякі відмінності в голосі генерала Бурлаки і «Володимира Івановича», чиї переговори були перехоплені Службою безпеки України. Аналогічна експертиза, зроблена за запитом The Insider, показала, що голос належить одній людині.

Бі-бі-сі відправила запит в ФСБ Росії. Ігор Стрєлков не став підтверджувати або спростовувати результати розслідування.

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