Орбан "повертає своїй країні суверенітет", - екс-радник Трампа Стів Беннон похвалив президента Угорщини

Стів Беннон, колишній радник президента Трампа, розхвалив угорського президента Віктора Орбана та заступника прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, пише видання Politico.

"Ці люди намагаються робити свої країни кращими" та "повертають назад суверенітети своїх держав", - прокоментував Беннон їхню сувору міграційну політику на фестивалі "Відкрите Майбутнє", організованому виданням The Economist.

Маттео Сальвіні звинувачують у зловживаннях у поводженні з мігрантами, а прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше назвав біженців "мусульманськими загарбниками".

У відповідь на участь Беннона у події під офісом редакції The Economist у Нью-Йорку зібралися протестувальники з транспарантами, на яких було написано "Сором", "Не кажіть, що Беннон - це норма!".

ЗМІ можуть робити інтерв'ю з одіозними особами, але не повинні запрошувати їх на сцену, рекламувати їх й продавати квитки на зустріч із ними, коментують події у Human Rights Watch.

У липні стало відомо, що Беннон взявся за створення в Європі мозкового центру під назвою "Рух" (The Movement), який повинен сприяти перемозі популістичних партій на виборах до Європарламенту навесні наступного року.

Також за останній рік Беннон провів переговори із правими силами у Європі: від британського політика Найджела Фаража до членів "Національного фронту" у Франції, Віктора Орбана в Угорщині та польских популістів. Його мета - створити "надгрупу" у Європарламенті, яка б після виборів наступного травля об'єднала третину усіх депутатів.

Підтримка популістів, крайньо правих та правих партій у Європі є також сферою діяльності Росії і покликана послабити впливовість та єдність ЄС.

Водночас критична до Дональда Трампа сканадальна книга "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" Майкла Вулффа приписує Беннону жорсткі заяви на адресу родини президента й закиди у відмиванні грошей членами родини Трампа.

Після публікації книги президент США заявив, що Беннон збожеволів. Сам Беннон казав, що його слова невірно витлумачили, а сам він лишається вірним президенту США.

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