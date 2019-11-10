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Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах – фоторепортаж

Берлінський мур відокремлював Західний Берлін від східнонімецької держави НДР, яка перебувала в сфері впливу СРСР. Бетонна конструкція була споруджена в 1961 році. При спробах подолати її були вбиті сотні людей. 9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був проломлений. Ця подія стала символом падіння комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі і возз’єднання не лише Німеччини, а й Європи.
Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото &ndash; екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе
1 Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото – екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе
У програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книжок, авторські читання, поетичний слем. На фото &ndash; світлова інсталяція на Александерплац
2 У програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книжок, авторські читання, поетичний слем. На фото – світлова інсталяція на Александерплац
&laquo;Хмара&raquo; &ndash; одна з найбільших інсталяцій біля Бранденбурзьких воріт, що складається з приблизно 30 тисяч послань, у яких жителі і гості Берліну поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє
3 «Хмара» – одна з найбільших інсталяцій біля Бранденбурзьких воріт, що складається з приблизно 30 тисяч послань, у яких жителі і гості Берліну поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє
У місті скрізь відчувається &laquo;мур&raquo;. Радянський Союз, як міг, намагався показати свою велич і перевагу над Західною Німеччиною. На фото &ndash; Берлінська телевежа у східній частині, яку видно було через мур з усіх куточків міста (вигляд з Західного Берліну)
4 У місті скрізь відчувається «мур». Радянський Союз, як міг, намагався показати свою велич і перевагу над Західною Німеччиною. На фото – Берлінська телевежа у східній частині, яку видно було через мур з усіх куточків міста (вигляд з Західного Берліну)

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