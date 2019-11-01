Трамп може зачитати текст своєї розмови з Зеленським по ТБ у форматі "бесіда біля каміна"

Президент США Дональд Трамп вже вкотре підкреслив, що у його розмові з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня, не було жодних порушень.

В інтерв'ю американському виданню The Washington Examiner Трамп наголосив, що не буде співпрацювати з розслідуваннями, які проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічмент президента.

"Це все через телефонну розмову, а вона була доброю, - сказав Трамп виданню. – Колись я, можливо, в прямому ефірі в форматі "бесіда біля каміна" зачитаю стенограму розмови, бо це треба почути. Коли це читаєш, видно, що дзвінок був без порушень".

"Всім відомо, що я не зробив нічого поганого, - додав він у інтерв'ю, згадавши про інших президентів США, проти яких проводили процедури імпічменту, - Білл Клінтон чинив погано, Річард Ніксон чинив погано, не буду згадувати про (Ендрю) Джонсона, бо це було вже задовго переді мною.. Вони чинили погано. Я нічого поганого не зробив".

Трамп також наголосив на тому, що перегляд допомоги країні, відомій своєю корупцією – це відповідальних крок. "Ми надаємо їм гроші, ми надаємо їм зброю. Маємо зобов'язання звертати увагу на корупцію", - додав він.

В четвер Палата представників, де більшість контролюють демократи, затвердила постанову, яка формалізує розслідування з питання про імпічмент президента Трампа і, зокрема, дозволяє проведення слухань у відкритому форматі.

Навіть після голосування, президент не має наміру співпрацювати зі слідством. "Це створило б жахливий прецедент для інших президентів", - відповів Трамп на питання, чи буде він надавати документи та свідчення, відповідаючи на повістки комітетів Конгресу.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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