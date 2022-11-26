США заборонили устаткування HUAWEI, ZTE з міркувань національної безпеки

Держдепартамент США назвав фейком публікацію британського видання The Spectator про те, що США виступили проти надання Україні літаків МіГ-29 через позицію Китаю

Держдепартамент США назвав фейком публікацію британського видання The Spectator про те, що США виступили проти надання Україні літаків МіГ-29 через позицію Китаю.

Видання заявляло, що Сполучені Штати, буцімто, не схвалили передачу винищувачів польських ВПС МіГ-29 Україні через позицію Китаю, який висловив побоювання, що це призведе до ескалації війни в Україні. Британське видання The Spectator присвятило великий матеріал спробам китайської дипломатії впливати на прийняття рішень у Вашингтоні та Москві в контексті війни в Україні.

Як стверджується у статті, з початку російського вторгнення Пекін грав «вирішальну» роль у низці моментів, пов'язаних з війною, у тому числі й у нещодавньому послабленні риторики про можливість застосувати ядерну зброю з боку російської влади .

Як стверджується, Пекін знав про плани російського вторгнення, однак, за даними джерел видання, Путін описав їх як «обмежену операцію для повернення втрачених Росією територій» (малися на увазі так звані народні республіки Донбасу) – масштаб же «спецоперації», що в реальності включала наступ на Київ, здивував Пекін. Як стверджується, влада Китаю прийшла до думки, що дії Путіна загрожують масштабним конфліктом із Заходом. Пріоритетом для Пекіна стала не підтримка Росії, а «уникнення будь-якої ескалації із застосуванням ядерної зброї та допомога у досягненні перемир'я».

На досягнення цих цілей, пише видання, були спрямовані і зусилля Пекіна, щоб завадити передачі Україні польських МіГ-29. Спочатку, як стверджується, Вашингтон виступав на підтримку цього, але вже 8 березня змінив свою думку – нібито після того, як Китай передав свої побоювання конфіденційними каналами через колишніх європейських лідерів. Водночас Пекін висловлював їх і Москві, безпосередньо пов'язуючись із російськими високопоставленими військовими щодо недопущення ядерної ескалації.

Як стверджувало видання, США та Китай досягли неформальної домовленості про те, що в обмін на відмову від постачання МіГів Китай зробить усе можливе для тиску на Росію з метою відмовитися від планів застосування ядерної зброї. Китай також не став постачати Росії зброю та допомагати Москві у пошуках шляхів обходу санкцій. У результаті, як констатує Spectator, НАТО та Китай стали ситуативними союзниками щодо недопущення застосування ядерної зброї Росією проти України.

Коментар Держдепартаменту США

Російська служба «Голосу Америки» звернулася за коментарями до Державного департаменту США. Пізніше, коли матеріал було опубліковано, редакція отримала відповідь, у якій Держдепартамент назвав неправдою публікацію британського видання The Spectator про те, що США виступили проти надання Україні літаків МіГ-29 через позицію Китаю.

«Стаття є фейком. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб вона могла продовжувати захищати себе і зайняти максимально потужну позицію за столом переговорів, коли настане час», - заявили Російській службі «Голоси Америки» в американському зовнішньополітичному відомстві. У Держдепартаменті також додали, що США продовжать закликати країни всього світу надати Україні безпекову допомогу, щоб вона могла протистояти подальшій російській агресії та стримувати подальше російське вторгнення.

Думки експертів

Американські експерти вважають, що США та Китай не стали ситуативними союзниками.

«США та Китай не стали ситуативними союзниками. Там, де наші інтереси перетинаються з Китаєм – наприклад, не допустити ядерної війни – ми обов'язково співпрацюватимемо. Весь світ співпрацює у цьому напрямі, і лише Росія загрожує ядерною війною. – зазначив Олександр Краутер із Центру аналізу Європейської політики (Alexander Crowther, CEPA). – Так, Іран хоче мати ядерну бомбу, а Північна Корея робить гучні заяви та проводить ядерні випробування, але не загрожує ядерним ударом по Сеулу, тоді як Путін дуже щедро розкидається словами із цього приводу. Буквально єдине, що давало йому місце за столом серйозних переговорів – це його ядерна зброя. Він погрожував завдати ядерного удару по Польщі та Румунії за розміщення систем протиракетної оборони. Він пригрозив Швеції та Фінляндії ядерним ударом, якщо вони приєднаються до НАТО. Що дійсно цікаво в цій статті, так це той факт, що ні Путін, ні Сі не довіряють один одному настільки, щоб підписати справжній військовий союз, бо жоден із них не хоче бути втягнутим у прикордонні війни один одного. Росія не хоче бути втягнутою у вторгнення на Тайвань. І точно Китай не хоче, щоб його втягували у війну в Україні. Саме тому вони підписали договір про дружбу. "Дружба без обмежень", про яку було заявлено, – це не військовий союз».

«Китайська позиція щодо України навмисно непрозора. Таким чином вони хочуть дати зрозуміти, що не повністю згодні з позицією Росії. І я думаю, саме тому ми бачили, як президент Путін публічно сказав Сі на саміті в Самарканді, що він розуміє, що Китай має побоювання з приводу того, що відбувається в Україні. На практиці у китайських ЗМІ та урядових заявах немає повідомлень, що Пекін виступає проти російських військових дій. Водночас Китай не пропонує Росії явної підтримки в її війні проти України, і немає жодних ознак того, що Пекін безпосередньо постачає Кремлю зброю. Я сказав би, що в основному Китай, звичайно, не хоче, щоб Росія програла в Україні. Пекін може віддати перевагу нинішньому стану справ, при якому конфлікт продовжує відволікати США», – вважає Річард Вайц із Гудзонівського інституту (Richard Weitz, Hudson Institute).