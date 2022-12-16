Попри санкції, в Росії виробляють безпілотники зі західними компонентами для війни проти України – розслідування

Безпілотники, якими російська армія обстрілює українські позиції та цивільні об’єкти з початку широкомасштабної агресії, продовжують виробляти в Росії за допомогою західних компонентів, незважаючи на санкції. Про це мовиться у розслідуванні, яке провели спільно кореспонденти Reuters, російські журналісти-розслідувачі та британські військові експерти.

У доповіді, що описує схему уникнення санкцій для виробництва російського дрона «Орлан 10», мовиться, що, незважаючи на санкції, російська компанія у Санкт-Петербурзі змогла продовжувати отримувати електронні компоненти для виробництва дрона, який російські військові використовують для розвідки українських позицій та ударам по них.

За твердженням українських військових, «Орлан 10» був одним із засобів наведення тих 20 тисяч артилерійських ударів, які Росія щодня випускає по українських позиціях та цивільних цілях.

Як мовиться у розслідуванні, безпілотники виробляє Спеціальний технологічний центр (СТЦ), компанія з центром у Санкт-Петербурзі, яка перебуває під санкціями США ще з 2016 року через звинувачення у втручанні в американські президентські вибори, а з лютого СТЦ потрапив під нові санкції США, Британії, Канади, Тайваню та Японії.

Журналістське розслідування базується на результатах польових досліджень фахівців британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), які побували в Україні протягом 2022 року і з’ясували, що російські безпілотники «Орлан-10» значною мірою залежать від мікроелектроніки іноземного виробництва.

В «Орланах», за даними RUSI, – комплектуючі, що постачали американські компанії Altera та Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейські – STMicroelectronics та NXP Semiconductors, і японська Renesas Electronics.

Як кажуть британські фахівці, після вторгнення в лютому 2022 року компанії, тісно пов’язані з СТЦ, різко збільшили імпорт компонентів західного виробництва, які надходили, найімовірніше, через іншу компанію з Санкт-Петербурга, SMT-iLogic.

Розслідування знайшло зв’язок СТЦ і SMT-iLogic з цілою низкою міжнародних компаній через їхніх акціонерів, персонал, адреси та співавторські патенти. Це, за словами британських фахівців, може свідчити про спроби обійти західні санкції за допомогою підставних компаній і компаній під юрисдикцією третіх країн.

Компанії, до яких звернулися розслідувачі, стверджують, що не порушували американського законодавства про санкції, яке передбачає кримінальну відповідальність.

Міністерство торгівлі США, яке забезпечує контроль над експортом американських технологій, та Міністерство юстиції США відмовилися коментувати цю справу, повідомляє Reuters.

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що розслідувачі незалежної групи, що базується в Британії, Conflict Armament Research (CAR), з'ясували, що дрони, якими Росія бомбардує Україну, включно з цивільними об’єктами, виготовлялися в Ірані вже після запровадження санкцій «майже виключно компаніями зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, Європі та Азії».

Британські дослідники стверджують, що маркування більшості деталей, включаючи напівпровідники та інші передові електронні компоненти, вказувало на те, що вони були виготовлені в останні роки, коли Іран перебував під санкціями. Ці санкції, як наголошує звіт, були спрямовані саме на те, щоб позбавити іранський режим таких матеріалів.