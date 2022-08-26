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- Голос Америки
Перетворити позашляховик на ракетну установку - на Заході обговорюють надання Україні американських VAMPIRE
Серед нової зброї, яку США планують надати Україні в рамках нового пакету оборонної допомоги, активне обговорення на Заході викликали системи VAMPIRE.
VAMPIRE дозволить перетворити українські позашляховики на смертоносні ракетні установки, пишуть західні ЗМІ, включаючи Forbes, Defense News, Insider, C4ISRNET.
Ці системи, за очікуваннями Пентагону, Україна використає для боротьби з російськими дронами. Заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси назвав VAMPIRE "кінетичною системою, яка використовує невелику ракету, щоб, збивати дрони в небі".
VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) - портативна система, яку можна за пару годин встановити на практично будь-яку машину. Система дозволяє запускати високоточні снаряди і боєприпаси із лазернм наведенням, а для управління нею достатньо однієї людини, пише Forbes з посвланням на інформацію компанії-виробника.
Видання вказує - система виробництва компанії L3 Harris встановлюєтья на пікапі, трейлері, або зміцненому даху позашляховика.
Українці вже використовують подібні системи, виробництва Чехії, пише аналітичний центр C4ISRNET, посилаючись на липневий твіт ЗСУ.
Однак, зазначають ЗМІ, системи чеського виробництва зазвичай встановлюють на великі військові машини. Також, на відміну від американських Stinger, система VAMPIRE має чотири дула і може стріляти по декількох цілях без перезарядки, що дозволяє перекривати значні площі, зазначає Business Insider.
Видання Interesting Engineering припускає, що рішення надати такі системи пов'язане зі зміною ситуації на полі бою, бо Росія змогла зміцнити повітряну оборону; українські БПЛА, які ефективно руйнували російське обладнання раніше, тепер стали легкою ціллю, а Росія все більше застосовує дрони.
В Пентагоні ж наголошують на довгостроковому характері цього пакету допомоги.
Нова допомога, зазначають у Пентагоні, не дозволить Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.
"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив Каль. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".
Оголошений президентом США Джо Байденом у День незалежності України найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.
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- Ілона Войтович
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Що нового у пакеті допомоги Україні від Пентагона? Відео
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Уряд США готується захищати вибори до Конгресу від можливих кібернападів Росії, Китаю та Ірану
За 75 днів до проміжних виборів, які відбудуться в листопаді, Міністерство оборони США разом із іншими американськими відомствами вживають всіх зусиль для захисту виборчої системи США від іноземного втручання та іноземного впливу, повідомили в уряді США.
Разом ми забезпечуємо швидкість і єдність зусиль проти будь-якого іноземного супротивника, який може прагнути підірвати наші демократичні інститути.Пол М. Накасоне, командувач USCYBERCOM і директор АНБ/Начальник Центральної служби безпеки.
За даними Офісу директора національної розвідки, Росія, Китай, Іран та інші іноземні зловмисники можуть намагатися втрутитися у процеси голосування в США та вплинути на сприйняття виборців. Така іноземна діяльність може загрожувати підірвати основні принципів американської демократії та вплинути на суспільні настрої США, йдеться у заяві відомства.
Агентство національної безпеки/Центральна служба безпеки повідомляють, що спільна група безпеки виборів USCYBERCOM і АНБ, яка знову відновила свою діяльність на початку 2022 року, об’єднує зусилля обох організацій для перешкодження та зменшення спроможностей іноземних супротивників втручатися та впливати на голосування громадян США та підрахунок цих голосів.
«Разом ми забезпечуємо швидкість і єдність зусиль проти будь-якого іноземного супротивника, який може прагнути підірвати наші демократичні інститути», — сказав генерал армії США Пол М. Накасоне, командувач USCYBERCOM і директор АНБ/Начальник Центральної служби безпеки.
Як повідомляв Голос Америки, Україна також є ціллю для численних кібернападів. Практично щодня Україна реєструє кіберінапади і кількість великих кібернападів з початку року склала 1600, заявив Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму виступі на конференції Групи кіберініціатив у США раніше цього місяця. Жора додав, що російські мережі також потерпають від нападів активістів, однак, зауважив, що уряд України не проводить кібернапади.
"Ми не підтримуємо це, але вдячні цим людям, які зменшують здатність нашого ворога нападати на Україну", - додав Жора про волонтерів, які проводять кібернапади проти Росії.
Жора закликав Європу до солідарності у протистоянні російській гібридній війні, і, зокрема кібернападам.
17 серпня Естонія заявила про те, що відбила "наймасштабніший кібернапад з 2007 року".
"Вчора Естонія стала об'єктом наймасштабнішої кібератаки з 2007 року, - твітує Луукас Ілвс, заступник міністра цифрової трансформації країни. - З деякими нетривалиси і невеликими виключеннями, повний доступ до вебсайтів залишався весь день. Напад залишився практично непомітним в Естонії".
Російська група Killnet взяла на ебе відповідальність за напад, який відбувся після того, як в країні усунули радянські пам'ятники.
В заяві групи в Telegram Killnet вказала, що обмежила доступ до більш ніж 200 державних та приватних установ Естонії, пише Reuters.
У Нью-Йорку підняли український прапор до Дня незалежності України. Відео
Мер міста Нью-Йорк підняв український прапор до Дня незалежності України і оголосив вівторок, 23 серпня, Днем української спадщини. "Це честь виявляти солідарність з вами у ваше 31-річчя незалежності. І підняти цей прапор, це підняти дух українського народу."
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