Перетворити позашляховик на ракетну установку - на Заході обговорюють надання Україні американських VAMPIRE 

Серед нової зброї, яку США планують надати Україні в рамках нового пакету оборонної допомоги, активне обговорення на Заході викликали системи VAMPIRE.

VAMPIRE дозволить перетворити українські позашляховики на смертоносні ракетні установки, пишуть західні ЗМІ, включаючи Forbes, Defense News, Insider, C4ISRNET.

Ці системи, за очікуваннями Пентагону, Україна використає для боротьби з російськими дронами. Заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси назвав VAMPIRE "кінетичною системою, яка використовує невелику ракету, щоб, збивати дрони в небі".

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) - портативна система, яку можна за пару годин встановити на практично будь-яку машину. Система дозволяє запускати високоточні снаряди і боєприпаси із лазернм наведенням, а для управління нею достатньо однієї людини, пише Forbes з посвланням на інформацію компанії-виробника.

Видання вказує - система виробництва компанії L3 Harris встановлюєтья на пікапі, трейлері, або зміцненому даху позашляховика.

Українці вже використовують подібні системи, виробництва Чехії, пише аналітичний центр C4ISRNET, посилаючись на липневий твіт ЗСУ.

Однак, зазначають ЗМІ, системи чеського виробництва зазвичай встановлюють на великі військові машини. Також, на відміну від американських Stinger, система VAMPIRE має чотири дула і може стріляти по декількох цілях без перезарядки, що дозволяє перекривати значні площі, зазначає Business Insider.

Видання Interesting Engineering припускає, що рішення надати такі системи пов'язане зі зміною ситуації на полі бою, бо Росія змогла зміцнити повітряну оборону; українські БПЛА, які ефективно руйнували російське обладнання раніше, тепер стали легкою ціллю, а Росія все більше застосовує дрони.

В Пентагоні ж наголошують на довгостроковому характері цього пакету допомоги.

Нова допомога, зазначають у Пентагоні, не дозволить Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.

"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив Каль. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".

Оголошений президентом США Джо Байденом у День незалежності України найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.