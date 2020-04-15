Goldman Sachs прогнозує безробіття у США на рівні 15%

Коронавірус, ймовірно, вдарить по економіці США у чотири рази сильніше, ніж фінансова криза-2008, і у країні буде зареєстрований найвищий рівень безробіття з часів Другої світової війни. З таким прогнозом виступив інвестиційний банк Goldman Sachs.

Загальний рівень безробіття досягне 15 відсотків, прогнозує фінансова фірма з Уолл-стріт. Це буде супроводжуватися зниженням ВВП США на 11 відсотків у порівнянні з минулим роком і на 34 відсотки в квартальному вимірі. Обидва показники значно гірші, ніж за часів фінансової кризи 2008 року, заявили в Goldman Sachs.

В аналізі не вказані терміни, в які американська економіка може перезапуститися після введення соціального дистанціювання, яке зупинило роботу підприємств не життєво важливих галузей.

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