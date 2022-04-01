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Економіка

Рівень безробіття у США знизився у березні до 3,6%

На фото: Президент США Джо Байден. 31 березня 2022

Створення робочих місць у США тривало у березні швидкими темпами, при цьому рівень безробіття впав до нового дворічного мінімуму в 3,6%, а заробітна плата знову збільшилася, що може спонукати Федеральну резервну систему (ФРС) на підвищення у травні облікової процентної ставки на 50 базисних пунктів, тобто на піввідсотка.

Звіт про зайнятість, опублікований Міністерством праці, показав, що минулого місяця кількість американців, які працюють у несільськогосподарському секторі, збільшилася на 431 тисячу.

Рівень безробіття знизився за місяць з 3,8% до 3,6% – до найнижчої позначки з лютого 2020 року, при тому що при рівні 5,0% ситуація у сфері зайнятості вже традиційно вважається благополучною.

Коментуючи нові дані, президент США Джо Байден вказав, що політика його адміністрації демонструє ефективність. "Ми здобуваємо результати для американського народу - і саме це головне, я говорю очевидні речі", - відзначив Байден у заяві.

Президент США також вказав, що зменшення безробіття позитивно впливає на подолання інфляції.

В урядовому звіті наголошується, що зростання на ринку праці відбувається незважаючи на те, що американська економіка останнім часом зіткнулася з численними проблемами, включно із зростанням інфляції, посиленням грошово-кредитної політики, а також війною Росії проти України, яка ще більше ускладнила ситуацію з глобальними ланцюжками поставок та посилила ціновий тиск.

Коментуючи дані щодо працевлаштування у США, у Республіканській партії заявили, що інфляція "спричинена Байденом" продовжує призводити до зменшення реальної заробітної платні американців.

Як повідомляв "Голос Америки", за даними березневого опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

Майбутнє безпекової допомоги Україні від США та союзників. Відео
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Майбутнє безпекової допомоги Україні від США та союзників. Відео

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