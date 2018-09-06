Кількість заяв на допомогу з безробіття у США – найнижча за півстоліття

Кількість американців, які подавали нові заяви на допомогу по безробіттю, минулого тижня впала до найнижчого рівня за останні 49 років. Крім того, приватні фонди заробітної плати стабільно зростали в серпні, вказуючи на стійку силу ринку праці. Це повинно підтримати подальше економічне зростання на тлі торгівельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм, а також напруженими відносини з іншими торгівельними партнерами, зокрема з Канадою, Європейським Союзом та Мексикою.

Міністерство праці в четвер заявило, що заяви на державну допомогу з безробіття знизилися на 10 тисяч за минулий тиждень, найнижчий рівень із грудня 1969 року.

Ріст американської економіки – найшвидший за майже чотири роки

Хоча були повідомлення про те, що деякі компанії планують зменшити кількість робочих місць або звільняти працівників через невизначеність, спричинену торгівельною політикою адміністрації Трампа, такі тенденції поки що не знаходять відображення в даних про заяви. Економісти говорять, що в зв’язку з напруженістю ринку праці роботодавці неохоче звільняють працівників.

У другому кварталі економіка зросла на 4,2%, найшвидше за останні чотири роки. Дані щодо споживчих та ділових витрат у липні показали ґрунтовне економічне зростання на початку третього кварталу. Але є занепокоєння, що торгівельна напруженість може призвести до зменшення витрат.

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