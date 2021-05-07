Байден прокоментував можливість зустрічі з Путіним

У п'ятницю, відповідаючи на запитання преси в Білому домі, президент США Джо Байден висловив упевненість, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним скоро відбудеться.

Байден також відповів на запитання про те, як вплинув на це факт масштабного скупчення російських військ на кордоні з Україною.

«Це не вплинуло на моє бажання провести зустріч один на один, - зазначив глава Білого дому. - Але якщо ви помітили, що у нього (Путіна) раніше було більше військ, він відвів війська. Там ще є війська, але їх стало значно менше, ніж місяць тому».

Американський президент зазначив, що конкретне місце і час саміту поки опрацьовується. Як повідомляється, речниця Білого дому Джен Псакі не стала коментувати, чи прийняла Росія пропозицію Байдена про зустрічі у червні.

Раніше експерти американського аналітичного центру Atlantic Council розповіли виданню Politico про важливість місця вибору зустрічі Путіна і Байдена.

"Якщо метою адміністрації Байдена є дати Росії зрозуміти, що США фундаментально засуджують її поведінку, то організатори думатимуть про те, як історія розсудить кожен аспект, включно із місцем проведення зустрічі", - відзначила дослідниця центру, колишня посадовиця Білого дому Юлія Фрідландер (Julia Friedlander - англ.)

У квітні, під час телефонної розмови з Путіним, Байден запропонував провести зустріч двох лідерів, на якій обговорити питання щодо яких є можливість співпраці. Це перш за все нерозповсюдження ядерної зброї, ядерна угоду з Іраном, а також точки дотику з проблем, які стали причиною нинішньої конфронтації.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

Як відзначається у повідомленні, саміт G-7 відбудеться з 11-го по 13-те червня у Корнвеллі, Великобританія. У тій країні Байден також проведе двосторонні зустрічі із іншими лідерами G7, включно з лідером уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Байден візьме участь у саміті НАТО у Брюсселі 14-го червня.

Як уже неодноразово підкреслювала нова американська адміністрація, США не прагнуть до ескалації відносин з Росією, але при цьому будуть і далі жорстко реагувати на зловмисні дії Москви, чи йдеться про агресивну політику Кремля щодо України, інших країн,або втручання російських спецслужб в американську систему виборів.

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