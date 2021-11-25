Західні коментатори реагують на повідомлення про бажання Білого дому зберегти здатність знімати санкції Конгресу щодо "Північного потоку-2"

Західні експерти й оглядачі коментують повідомлення ЗМІ щодо прагнення Білого дому мати здатність контролювати санкції щодо "Північного потоку-2".

Радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро назвав приписувану Білому дому позицію прикладом того, як "стратегічна корупція Путіна впливає на політику США".

"Адміністрація Байдена лобіює Конгрес, щоб зупинити санкції проти "Північного потоку-2", бо їх попросили німці. Німці попросили їх, бо німецькі компанії попросили їх. Німецькі компанії попросили їх, бо Герхард Шредер у минулому зробив Німеччину частиною "Північного потоку". Стратегічна корупція Путіна впливає на політику США", - твітує Массаро.

"Якби на його місці був Трамп, ЗМІ би кричали "Зрада!", - пише у соціальній мережі Майкл Доран, старший дослідник аналітичного центру Hudson Institute.

Напередодні видання Foreign Policy повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена буцімто вирішила домогтися виключення санкцій проти «Північного потоку-2» із проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Йдеться про пропоновані законодавцями доповнення, які включають санкції, які Білий дім не міг би зняти посилаючись на особливі обставини.

"Демократи також вірять, що правки можуть створити радикальні перепони здатності виконавчої влади запроваджувати, втілювати, ліцензувати, розширювати або знімати санкції у способи, які можуть створити прецеденти і для інших санкційних режимів", - пише видання.

За даними Foreign Policy, Білий дім акцентує на важливості не відштовхнути Німеччину, яка буде ключовим союзником у заходах у відповідь у разі потенційного конфлікту між Росією та Україною.

Як відомо, навесні уряд США вирішив не застосовувати запроваджені Конгресом США санкції щодо "Північного потоку-2", пославшись "на міркування національної безпеки". Тоді в уряді США наголосили на важливості взаємин із союзником Німеччиною та тому факті, що будівництво трубопроводу було практично завершено.

Видання пише, що відповідно заходи буцімто проводяться адміністрацією "без привернення уваги".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у вівторок Міністерство фінансів США включило пов’язану з Росією компанію Transadria Ltd. та її судно Marlin до санкційного переліку. Медіа повідомили, що мінфін США також визначив контрольоване Німеччиною судно Blue Ship як таке, що проводить підсанкційну діяльність, але санкції до нього не було застосовано. У Держдепі вирішили не коментували повідомлення про виключення із санкцій.

У Республіканській партії США виступають проти позиції Байдена щодо "Північного потоку-2". Серед іншого, республіканці наголошують, що позиція Байдена щодо буцімто підтримки російського газопроводу контрастує із опозиціюєю до проектів щодо викопної енергії у самих США.

"Справа не лише у тому, що президент Байден здався Путіну, подарувавши йому трубопровід "Північний потік-2", він також зробив це з кричущим порушенням закону. Я маю намір продовжувати використовувати будь-які доступні сенаторам інструменти для скасування його катастрофічних рішень", - заявив 21 листопада сенатор-республіканець Тед Круз.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода".

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