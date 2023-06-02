Байдена закликають підтримати створення трибуналу ООН щодо російської агресії

Два впливових сенатора-демократа закликають Байдена змінити свою позицію і підтримати створення в рамках ООН спеціального трибуналу для притягнення російських лідерів до відповідальності за вторгнення в Україну в 2022 році.

У середу демократи Бен Кардін і Тім Кейн, обидва видатні члени комітету Сенату з міжнародних відносин, представили проект резолюції, який закликає адміністрацію "голосувати в міжнародних інституціях, щоб підтримати створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності керівників Російської Федерації, які очолили та санкціонували агресію в Україні".

Резолюція підтримує давню вимогу України створити спеціальний трибунал для "злочину агресії" Росії. Генеральна Асамблея ООН мала б дати зелене світло пропонованому трибуналу, умови якого обговорюватимуть Україна та ООН.

Різні підходи

Злочин агресії, який визначається як «планування, підготовка, початок або виконання» акту агресії, наприклад збройного вторгнення, відрізняється від воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду.

Міжнародний кримінальний суд може переслідувати ці інші злочини, але не злочин агресії. Його юрисдикція щодо цього злочину поширюється лише на країни, які ратифікували Римський статут, який заснував суд. Росія, як і США, не є учасником договору.

Саме тому Україна та її союзники наполягають на альтернативному механізмі притягнення російських лідерів до відповідальності.

У березні адміністрація Байдена запропонувала створити «інтернаціоналізований трибунал» у рамках судової системи України, але за зовнішньої підтримки.

Міжнародні аспекти

"Ми передбачаємо, що такий суд матиме значні міжнародні елементи — у формі матеріального права, персоналу, джерел інформації та структури", — сказала Бет ван Скаак, головний дипломат Державного департаменту з глобального кримінального правосуддя, оголошуючи про схвалення адміністрації.

За її словами, спочатку суд міг би працювати за межами України, в Європі.

План США має підтримку блоку країн "Групи семи", але стикається з опозицією з боку українських офіційних осіб, які кажуть, що його реалізація потребуватиме змін до Конституції, що складно зробити під час війни.

Українські посадовці кажуть, що трибунал ООН у стилі Нюрнберга усуне «прогалину у підзвітності» в міжнародному праві та, на відміну від суду, заснованого в Україні, матиме міжнародну легітимність. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський знову закликав до такої ініціативи, яку підтримують кілька малих європейських країн.

"Якщо ми хочемо справжньої справедливості, ми не повинні шукати виправдань і посилатися на недоліки чинного міжнародного права, а приймати сміливі рішення, які виправлять недоліки цих норм", – сказав Зеленський у промові в Гаазі минулого місяця.

У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його в примусовій депортації сотень українських дітей до Росії. Ордер був виданий за причетність Путіна до ймовірних воєнних злочинів, а не до злочину агресії.

Росія відкинула ордер на арешт і поставила під сумнів легітимність спеціального трибуналу.

Юристи кажуть, що план США залежить від підтримки України. Вони також кажуть, що Путін і його найближче оточення уникнуть судового переслідування, якщо залишатимуться при владі.

"Мене хвилює те, що, підтримуючи таку гібридну модель, США посилають повідомлення про те, що вони піклуються про відповідальність за агресію таким чином, щоб захистити архітекторів злочину", — сказала Ребекка Гамільтон, доцент права в Американському університеті.

Представник Державного департаменту заявив, що департамент не коментує запропоновані закони чи резолюції, і звернув увагу Голосу Америки до свідчень ван Скаак.

"Як посол… Ван Скаака сказала, що в Україні не може бути миру без справедливості. Справедливість для мільйонів, чиї життя були порушені та знищені в результаті загарбницької, безглуздої, неспровокованої та незаконної війни, розпочатої Володимиром Путіним", – сказав представник.

Останній раз злочин агресії переслідувався у 1940-х роках, коли німецьких і японських лідерів судили в Нюрнберзі та Токіо за те, що Міжнародний військовий трибунал назвав "найвищим міжнародним злочином".

На слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних відносин у середу сенатор Кардін розкритикував план адміністрації Байдена. За словами Кардіна, український трибунал зіткнеться з питаннями щодо упередженості та потенційних претензій на імунітет з боку російських посадовців.

Згідно з міжнародним правом, жоден національний суд не може переслідувати главу держави іншої країни або еквівалентних посадових осіб.

Перепони

Ван Скаак заявила, що адміністрація вибрала гібридну модель, оскільки трибунал ООН зіткнеться з власними юридичними та практичними перешкодами.

Юридично Генеральна Асамблея ООН може не мати повноважень для створення суду з юрисдикцією щодо лідерів Росії.

Практично, "існують деякі серйозні занепокоєння щодо того, чи є у нас голоси в Генеральній Асамблеї для створення такого органу", сказала вона.

Кардін закликав адміністрацію заручитися міжнародною підтримкою.

"Це не може бути зусиллям виключно США, — сказав Кардін. - Мають бути колективні дії. Ви повинні це мобілізувати, перш ніж виносити на голосування".

Прес-секретар Кардіна сказала, що інші сенатори можуть приєднатися до резолюції, але поки що лише Кардін і Кейн підписалися. В електронному листі Голосу Америки вона повідомила, що фіксованої дати голосування щодо резолюції немає.

Гамільтон сказав, що резолюція Кардіна-Кейна є важливою, оскільки це "сильний сигнал того, що [Конгрес] хоче рухатися в іншому напрямку, ніж той, який пропонує адміністрація".

"І я вважаю, що для прихильників міжнародного трибуналу, поза межами США і України, також важливо почути, що є у США ті, хто підтримує міжнародний трибунал", — сказав Гамільтон. колишній юрист відділу обвинувачень Міжнародного кримінального суду в інтерв'ю.