Байден заперечує. Детально про ситуацію зі звинуваченнями у сексуальному насильстві з боку екс-співробітниці Сенату Тари Рід

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вперше публічно прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві, висунуті проти нього колишньою співробітницею Сенату Тарою Рід.

«Я хотів би сказати про звинувачення колишньої співробітниці, яка стверджує, що я вчинив порушення 27 років тому. Вони не відповідають дійсності. Цього ніколи не було», - йдеться в заяві Байдена зробленій у п'ятницю у телевізійному ефірі.

В своєму дописі у Medium Байден закликав Національну Архівну службу СШУ опублікувати будь-які документи, які можуть стосуватись звинувачень а також розповів про свій внесок у боротьбу за права жінок.

«Я визнаю свою відповідальність бути голосом, що підтримує, та лідером у змінах культури поведінки, що вже почались, але ще далекі до завершення», - написав Байден.

Мешканка Каліфорнії Тара Рід, яка працювала секретарем-референтом в офісі Байдена в Сенаті з грудня 1992 року по серпень 1993 року, в інтерв'ю журналістам звинуватила колишнього сенатора у тому, що в 1993 році той «притиснув її до стіни і засунув руку їй під спідницю».

Вони не відповідають дійсності. Цього ніколи не було

Байден, який має найбільші шанси стати кандидатом від Демократичної партії на виборах президента у листопаді цього року, в останні дні зіткнувся зі зростаючим тиском всередині партії публічно прокоментувати звинувачення Рід.

Звинувачення у неналежній поведінці, сексуальних домаганнях тощо регулярно стають частиною дискусії з приводу відомих політиків у США. Так звинувачення у сексуальному насильстві потужно постали у процесі призначення судді Верховного суду США Бретта Кавано. Прихильники Кавано вважали, що звинувачення з боку Крістіни Блазі Форд (звинувачення стосувались події, яка буцімто мала місце, коли обоє були учнями старших класів - прим. ГА) були необгрунтованими, або ж політично мотивованими. Численні жінки звинувачували чинного президента США Дональда Трампа у домаганнях, насильстві. У 2017-му впливовий сенатор-демократ Ел Френкен склав повноваження через скандал, у якому його звинуватили в домаганнях сексуального характеру.

Заперечення Джо Байденом провини, імовірно, не покладе кінець дискусії щодо звинувачень на його адресу.

"Джо Байден щойно дав провальне інтерв'ю MSNBC. Він має дати свідчення перед спеціальним комітетом так само, як це зробив Бретт Кавано (суддя Верховного суду США, чиє призначення супроводжувалось розглядом закидів щодо сексуального насильства з його боку - прим. ГА) Оприлюднення офіційної заяви та інтерв'ю на телешоу це посміховисько!" - заявив у Twitter американський активіст Ендрю Поллак, який виступає за безпеку американських шкіл.

"Ліберали мають бути чесними щодо своїх думок: Ми не знаємо, хто каже правду Рід, чи Байден, але навіть якщо Байден це зробив, Трамп поводився щодо жінок значно гірше, і було би катострофою допустити його переобрання", - твітує Філіп Кляйн з видання The Washington Examiner, яке називають прихильним до Трампа.

Звинуванчення з боку Тари Рід на адресу Байдена дійсно порівнюють із тими, які звучать на адресу президента США Дональда Трампа.

"Коли будь-яка жінка заявляє про сексуальне насильство, ці звинувачення мають сприйматись серйозно та розслідуватись. Це стосується звинувачень проти Байдена, але також і тих понад 20 жінок, які виступили зі звинуваченнями у нападі, які викликають довіру, на адресу Трампа. Треба застосовувати однакові стандарти", - твітує професор права Алабамського університету Джойс Алін.

Сам президент США Дональд Трампа напередодні заявив, що звинувачення на адресу Джо Байдена можуть бути безпідставними, але йому варто прокоментувати їх.

Звинувачення можуть бути безпідставними. Я все знаю про безпідставні звинувачення. Мене безпідставно звинувачували багато разів

"Я нічого про це не знаю. Нічого не знаю точно. Я думаю, йому варто відповісти", - заявив Трамп у четвер, - "Звинувачення можуть бути безпідставними. Я все знаю про безпідставні звинувачення. Мене безпідставно звинувачували багато разів".

Численні оглядачі висловлюють сумніви у правдивості звинувачень з боку Тари Рід. Сама жінка заявила, що почувається зрадженою, бо Демократична партія США, декларуючи підтримку руху жінок за притягнення до відповідальності виннних у сексуальних домаганнях, не підтримала її.

"Мене просто відкинули. Мене маргіналізували. Вони заявили, що не вірять мені”, - наводить слова Рід видання Buzzfeed. Жінка також заявила, що її "облили брудом".

Раніше спікерка Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі заявила про необхідність дотримуватись визначеного законом процесу щодо звинувачень на адресу Байдена. Так Пелосі відповіла на запитання про буцімто подвійні стандарти з боку її партії у питаннях Джо Байдена та Бретта Кавано.

Колишній віце-президент США Джо Байден закликав Сенат попросити Національний архів опублікувати кадрові записи, в яких могло бути зазначено, чи подавала скаргу на Байдена його співробітниця в той час. За словами Байдена, документи, які стосуються років його роботи у Сенаті, були передані Університету штату Делавер і поки ще не опубліковані, не містять згадок про подібні інциденти. Деякі оглядачі поставили під сумнів слова Байдена.

Мене просто відкинули. Мене маргіналізували. Вони заявили, що не вірять мені

Тара Рід заявляла, що після інциденту вона звернулась до помічників Байдена. Між тим нині помічники Байдена у Сенаті заявили, що не отримували її звернень. Рід також заявила, що подала скаргу до апарату Сенату, і ця скарга має міститись в архіві Університету штату Меріленд. Як відзначає The Hill, ЗМІ поки не вдалося відзнайти скаргу жінки.

Повідомляється, що сусідка жінки днями підтвердила, що чула від Рід розповідь про інцидент у 90-х.

Журналісти Reuters не змогли самостійно підтвердити звинувачення, висунуті Рід, а також не змогли зв'язатися з Рід або її представником для отримання коментарів.

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