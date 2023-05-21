Байден про контрнаступ: очікуємо успіху ЗСУ

Президент США Джо Байден заявив, що союзники очікують успіху сил ЗСУ під час контрнаступу, а Росії стане зрозуміло, що ціна її вторгнення зависока. Це глава Білого дому заявив під час прес-конференції на саміті "Групи семи" у Хіросімі після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

У відповідь на питання про те, чи під час особистої зустрічі Зеленський розповів йому про контрнаступ ЗСУ, президент США підкреслив, що не розповідатиме про деталі воєнних планів Києва, й підкреслив: "Ми із союзниками по НАТО знаємо, скільки вони підготували бригад, знаємо статус цих бригад і маємо очікування щодо того, який ймовірний шанс їхнього успіху. Ми не знаємо це напевно, війна - непередбачувана, очевидно".

"Наприклад, Бахмут - ведуться дискусії про те, чи Бахмут упав. Але правда у тому, що росіяни зазнали понад 100 тисяч втрат у Бахмуті, ці втрати важко перекрити (it's hard to make up - ред.). Тож не важливо, чи у Бахмуті є (російські) солдати, що окуповують місто, - там залишилось небагато будівель, це цілком знищене місто. Але вони (українці) змогли просуватись на ті місця, що дозволило оточити чимало російських військ, включаючи групу "Вагнера"", - додав Байден.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції так відповів на запитання журналістів про те, яка зараз ситуація у Бахмуті: "Ми тримаємося, воюємо завдяки мужності наших воїнів і завдяки своєму розуму. Ми не кидаємо людей вмирати, для нас люди - це скарб, це найголовніше, що в нас є. І немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це відбувається".

"Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, нашу в цілому тактику, але ми на сьогодні бачимо що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас (перемагати), не може виграти цю війну, і ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати, - додав Зеленський. - Сьогодні вони (ЗСУ - ред.) виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках – я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може".

Раніше Голос Америки повідомляв, що засновник ПВК "Група Вагнера" Євген Пригожин заявив про "повне захоплення" Бахмута. Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала ситуацію в Бахмуті "критичною", але запевнила, що українські війська тримають оборону в районі "Літак".

"Росія почала цю війну і Росія може її закінчити - сьогодні - виводячи свої війська з України за її міжнародно визнані кордони і припиняючи її напад. А допоки здатність України захищатись - ключова для того, щоб мати можливість закінчити цю війну на постійній основі й шляхом дипломатії", - додав американський лідер.

Президент Байден також підкреслив: "Країни G7 затвердили свою спільну й незмінну відданість підтримувати народ України у їхньому захисті проти жорстокої війни Росії та скоєних воєнних злочинів. Разом із нашими партнерами ми знову заявили про необхідність справедливого миру, що поважає суверенітет України й територіальну цілісність, що є принципами Статуту ООН".

Також раніше Голос Америки повідомляв, що Байден пояснив, чому прийняв рішення про F-16 для України саме зараз.