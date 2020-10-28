Байден заявляє про підтримку опозиції в Білорусі

Кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байден заявив, що підтримує білоруську опозицію у намаганнях усунути від влади Олександра Лукашенка.

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа висловили вались на підтрмку демократичних прагнень білоруського народу. Заступник Держсекретаря США Стівен Біґен зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською в серпні в Литві. Також США розширили санкції проти посадовців режиму Лукашенка.

У Білорусі три місяці тривають масові протести проти намагань Лукашенка залишатися на президентській посаді після виборів 9 серпня, які міжнародна спільнота називає фальсифікованими.

Жоден лідер, який катує власний народ не може стверджувати про свою легітимність.

ЄС, США та інші держави, включно з Україною, заявили, що не визнають Лукашенка законним президентом, але на його підтримку виступив російський президент Володимир Путін, і Москва звинувачує Захід у дестабілізації Білорусі.

У спеціальній заяві Байден стверджує, що підтримує заклики до «мирної передачі влади, звільнення всіх політичних в’язнів і вільних та справедливих виборів, щоб білоруський народ нарешті зміг скористатися своїми демократичними правами, задля яких він стільки пожертвував».

Байден закликає «міжнародну спільноту значно розширити санкції щодо Лукашенка та його поплічників» і обіцяє, що у разі своєї перемоги на виборах працюватиме «разом з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб створити план економічної підтримки для справді суверенної демократичної Білорусі».

«Хоча президент Трамп відмовляється висловитися від їхнього імені, я далі стою з народом Білорусі і підтримую його демократичні прагнення», - заявляє Джо Байден, вчергове звинувативши свого суперника на виборах, Дональда Трампа, у відмовчуванні стосовно Білорусі.

Чільні представники адміністрації Трампа неодноразово засуджували дії білоруської влади проти опозиції.

На початку жовтня Вашингтон услід за ЄС запровадив санкції щодо вісьмох чільних посадовців Білорусі, включно з міністром внутрішніх справ тієї країни, за причетність до фальсифікації білоруських президентських виборів та за насильницьке придушення мирних демонстрацій.

"Демократичні прагнення білоруського народу обирати собі лідерів і мирно реалізовувати свої права зустріло насильство і пригноблення з боку білоруських чиновників, - сказав на початку жовтня міністр фінансів США Стівен Мнучин. - США та наші міжнародні партнери єдині в бажанні змусити заплатити тих, хто роками підриває білоруську демократію".

Державний Секретар США Майк Помпео минулого тижня телефонував Олександрові Лукашенку, щоб вимагати звільнення затриманого в Білорусі американського громадянина Віталія Шклярова.

Згодом адвокат затриманого повідомив, що Шклярова відпустили і він полишив білоруську територію.

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