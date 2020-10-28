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Байден заявляє про підтримку опозиції в Білорусі

Джо Байден на зустрічі з виборцями в Атланті штат Джорджія 27 жовтня 2020 р.

Кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байден заявив, що підтримує білоруську опозицію у намаганнях усунути від влади Олександра Лукашенка.

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа висловили вались на підтрмку демократичних прагнень білоруського народу. Заступник Держсекретаря США Стівен Біґен зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською в серпні в Литві. Також США розширили санкції проти посадовців режиму Лукашенка.

У Білорусі три місяці тривають масові протести проти намагань Лукашенка залишатися на президентській посаді після виборів 9 серпня, які міжнародна спільнота називає фальсифікованими.

Жоден лідер, який катує власний народ не може стверджувати про свою легітимність.
Джо Байден

ЄС, США та інші держави, включно з Україною, заявили, що не визнають Лукашенка законним президентом, але на його підтримку виступив російський президент Володимир Путін, і Москва звинувачує Захід у дестабілізації Білорусі.

У спеціальній заяві Байден стверджує, що підтримує заклики до «мирної передачі влади, звільнення всіх політичних в’язнів і вільних та справедливих виборів, щоб білоруський народ нарешті зміг скористатися своїми демократичними правами, задля яких він стільки пожертвував».

Байден закликає «міжнародну спільноту значно розширити санкції щодо Лукашенка та його поплічників» і обіцяє, що у разі своєї перемоги на виборах працюватиме «разом з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб створити план економічної підтримки для справді суверенної демократичної Білорусі».

«Хоча президент Трамп відмовляється висловитися від їхнього імені, я далі стою з народом Білорусі і підтримую його демократичні прагнення», - заявляє Джо Байден, вчергове звинувативши свого суперника на виборах, Дональда Трампа, у відмовчуванні стосовно Білорусі.

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Страйк у Білорусі після того, як Лукашенко проігнорував ультиматум опозиції 

Чільні представники адміністрації Трампа неодноразово засуджували дії білоруської влади проти опозиції.

На початку жовтня Вашингтон услід за ЄС запровадив санкції щодо вісьмох чільних посадовців Білорусі, включно з міністром внутрішніх справ тієї країни, за причетність до фальсифікації білоруських президентських виборів та за насильницьке придушення мирних демонстрацій.

"Демократичні прагнення білоруського народу обирати собі лідерів і мирно реалізовувати свої права зустріло насильство і пригноблення з боку білоруських чиновників, - сказав на початку жовтня міністр фінансів США Стівен Мнучин. - США та наші міжнародні партнери єдині в бажанні змусити заплатити тих, хто роками підриває білоруську демократію".

Державний Секретар США Майк Помпео минулого тижня телефонував Олександрові Лукашенку, щоб вимагати звільнення затриманого в Білорусі американського громадянина Віталія Шклярова.

Згодом адвокат затриманого повідомив, що Шклярова відпустили і він полишив білоруську територію.

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