Байден говорить про підвищення податків для покриття інфраструктурних проектів - республіканці критикують

Президент США Джо Байден заявив, що ставка корпоративного податку на рівні від 25% до 28% може допомогти державі в оплаті декількох найбільш необхідних інвестиційних проектів, допустивши, що він може погодитися з невеликим зниженням раніше запропонованого ним рівня оподаткування великого бізнесу.

В раніше запропонованому президентом плані створення інфраструктури загальною вартістю 2,3 трильйона доларів, Байден запропонував підвищити ставку корпоративного податку з нинішніх 21% до 28%.

«Спосіб, яким ми можемо окупити [інвестиції в важливі інфраструктурні проекти] - гарантувати, що найбільші компанії платять податки не на нульовому рівні, і підвищити [встановлений в 2017 році] корпоративний податок до рівня 25% - 28%», - сказав Байден під час відвідування Лейк-Чарльза в Луїзіані.

«Те, що я пропоную, вкрай необхідно (американській економіці) і за це доведеться заплатити», - заявив Байден, додавши, що твердження про те, що вигоди великих корпорацій збігаються з вигодами малого бізнесу і споживачів, «не дуже працює».

«Ми повинні перебудувати все з нуля», - підкреслив президент.

Курс Байдена на підвищення податків у США для деяких категорій зустрічають критикою його опоненти.

"Порядок денний Байдена полягає у тому, щоб платити людям, щоб вони не працювали, шляхом крадіжок інтелектуальної власності знищувати компанії, які розробили вакцини, та оподатковувати бізнесменів захмарними податками. Америка купила цей квиток і тепер катається", - твітує популярний американський консервативний оглядач Бен Шапіно.

"Дані з ринку праці (у квітні у США було створено 260 000 робочих місць, безробіття на рівні 6% - прим. ГА) доводять, що Байден марнує економічне відновлення успадковане ним від Дональда Трампа та республіканців. Тепер Байден виступає за підвищення податків у його Плані банкрутства Америки, який призведе до скорочення економіки та зростання цін для звичайних американців", - твітує голова Національного комітету Республіканської партії США Рона МакДеніел.

МакДеніел також заявила, що ініціативи уряду Байдена знищили роботи в енергетичному секторі та прагне підвищення податків. "Заходи Байдена - це катастрофа. Нам абсолютно не треба нових вартістю у 4 трильйони доларів ", - відзначила республіканка, посилаючись на варість інфраструктурного плану, який пропонує президент США.

"Сьогоднішні цифри щодо ринку праці розчаровують - як і план президента Байдена обтяжити родини більшою кількістю податків та боргів. У той час, як демократи лякають людей і платять їм, щоб вони не працювали, очевидно, що найкраще - покінчити із заходами кризового часу і повернути американців до роботи", - твітує лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевірн Маккарті.

"План витрат Байдена коштує $6,000,000,000,000. Як заце заплатити? Високими податками", - твітує конгресмен-республіканець Джим Джордан.

Прихильники Байдена позитивно зустрічають пропозиції щодо податків.

"Попри істеричну опозицію з боку лобістів бізнесу та консервативних аналітичних центрів, запропонований президентом Байденом податковий план є досить скромним, насправді він підвищив би податки багатих до рівня меншого ніж вони були у 90-х", - твітує Джон Купер, фандрайзер демократичних кандидатів.

Дивіться також: Блінкен: Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння