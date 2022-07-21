У Байдена – позитивний тест на COVID

Схоже, що російський президент Володимир Путін починає вірити у створені ним же міфи та гіперболи, не в змозі відмовитися від свого бажання завоювати Україну незалежно від ціни, вважає головний розвідник США.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який останнім серед офіційних представниів США зустрічався з Путіним перед тим, як той наказав ввести російські війська в Україну в лютому, заявив у середу, що російський лідер справді вірить, що він повинен завоювати Україну, щоб здійснити своє призначення.

«Путін дійсно вірить власній риториці, і я чув, як він говорив це приватно протягом багатьох років, що Україна не є справжньою країною. Він справді думав, що зможе забрати Київ менш ніж за тиждень», — сказав Бернс у виступі на щорічному Аспенському форумі з безпеки в Аспені, штат Колорадо.

“Путин переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу, і він не бачить як зробити це, не контролюючи Україну та її вибір, — додав Бернс. - Він вважає, що це його право, це право Росії, домінувати в Україні”.

Попередні оцінки розвідки США свідчили про те, що, хоча Путін не мав наміру відмовлятися від своїх зусиль завоювати всю Україну, можливо, він захоче офіційно призупинити бойові дії, щоб дати своїм військам час для реорганізації після значних втрат з початку вторгнення.

«Цілком можливо, ми вважаємо, що розвиток подій у найближчі місяці, може переконати його [Путіна] в цінності певної угоди», — сказала минулого місяця керівниця національної розвідки США Евріл Хейнс.

За оцінками розвідки США, приблизно 15 000 російських військових було вбито в Україні, ще 45 000 поранено.

Міноборони України оцінює кількість убитих російських військових у близько 38 000 осіб.

Бернс скептично поставився до можливості угоди, назвавши угоду несумісною зі світоглядом Путіна.

Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати. Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється зараз

Путін «вірить у контроль, залякування та відплату», — сказав Бернс, назвавши російського лідера «апостолом відплати».

“З тим, як його контроль над владою зміцнювався, а коло його радників звужувалося, його власне відчуття долі та його бажання ризикувати зросли, — сказав Бернс. - Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати".

"Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється зараз", — сказав Бернс.

Є певні ознаки того, що Росія винесла уроки зі своїх перших невдач в Україні і тепер обмежила свої цілі Донбасом та посилила використання далекобійної артилерії, де Москва зберігає перевагу над Києвом.

Однак у той же час є ознаки того, що амбіції Путіна знову проявляються.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу попередив, що російські війська незабаром можуть розширити свою «спецоперацію», через надання Україні високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) США.

"Зараз географія змінилася. Це не тільки Донецьк і Луганськ, це Херсон, Запоріжжя та кілька інших територій", - сказав Лавров державним ЗМІ в середу.

"Ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яка буде контролюватись [президентом України Володимиром] Зеленським або тим, хто його замінить, була зброя, яка створюватиме пряму загрозу нашій території та території республік, які проголосили незалежність, тих, хто хоче визначати своє майбутнє".

За словами американських військових, дві сотні українських військових пройшли навчання на HIMARS, і наразі принаймні вісім підрозділів брали участь у діях, націлюючись на російські склади зброї та центри управління та знищуючи їх.

Представники оборонного відомства США заявили, що ще чотири системи HIMARS відправляються українським військовим.

«Ми не працюємо лише над тим, щоб забезпечити безпеку в короткостроковій перспективі, — заявив журналістам у середу генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. - [Ми] також дивимося вперед, щоб забезпечити Україну можливостями, які їй знадобляться для стримування та оборони в довгостроковій перспективі».

Інші українські союзники також бачать, що війна продовжується.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що війна скоро закінчиться", - сказав помічник генерального секретаря НАТО з питань розвідки та безпеки Девід Кеттлер на онлайн-форумі у вівторок.

"Насправді є ще більше ознак того, що ця війна буде дуже довгою", - додав він.

Росія та Іран

Представники оборони та розвідки США застерігають Іран від втручання у війну Росії в Україні.

Через день після зустрічі Путіна з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї в Тегерані міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у Пентагоні, що для Ірану було б «дуже, дуже поганою ідеєю» надати Росії бойові безпілотники.

"Щодо питання підтримки Іраном Росії, ми порадимо Ірану не робити цього", - сказав Остін.

Відповідаючи на запитання про коментарі Остіна, Бернс заявив, що Остін «дуже добре применшує».

«Реальність полягає в тому, що росіяни та іранці зараз потребують один одного, обидві країни під жорсткими санкціями, обидві прагнуть вийти з політичної ізоляції, – додав Бернс. - Але я вважаю, що якими б тривожними не були деякі кроки між цими двома сторонами, і ми дуже чітко зосереджуємося на них у ЦРУ, я вважаю, що вони дуже обмежено можуть наразі допомагати один одному".

Уроки для Китаю

Бернс сказав, що Москва отримує певну допомогу від Китаю, а Пекін активізує закупівлі енергоносіїв, щоб допомогти підтримати російську економіку. Але він попередив, що китайці були дуже обережні щодо надання Росії будь-якої військової підтримки.

«Мені здається, що президент Сі [Цзіньпін] і керівництво Китаю були певною мірою збентежені, особливо на першому етапі війни Путіна в Україні. Збентежені військовими діями росіян на початку, тим як діяла російська зброя, економічною невизначеністю, яку принесла війна», – сказав він.

Однак Бернс сказав, що боротьба Росії навряд чи змінить розрахунки Китаю щодо використання сили для захоплення Тайваню.

“Якщо є один урок, який, на мою думку, вони можуть почерпнути з досвіду Путіна в Україні, це те, що не можна досягти швидких вирішальних перемог недостатньою силою”, – сказав Бернс.

Виступаючи на Аспенському форумі безпеки раніше в середу, посол Китаю в Сполучених Штатах применшив ймовірність застосування Пекіном сили проти Тайваню.

«Останнє, що ми хочемо зробити, це воювати з нашими співвітчизниками [у Тайвані]», — сказав посол Цінь Ган, звинувативши США у надсиланні складної зброї для підтримки тайваньських військових.

«Ми докладемо всіх зусиль у нашій великій щирості, щоб досягти мирного возз’єднання, — додав Цінь. - Принцип «Єдиного Китаю» є політичною основою для китайсько-американських відносин і є основою для миру та стабільності в Тайванській протоці, але ми закликаємо Сполучені Штати виконувати свої зобов’язання діями».