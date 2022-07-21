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- Голос Америки
У Байдена – позитивний тест на COVID
Білий дім повідомив, що вранці у четвер, 21 липня, президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
У заяві від імені речниці Білого дому Карін Жан-П'єр йдеться, що Байден, який має чотири щеплення від коронавірусу (включно із двома бустерами), відчуває лише легкі симптоми. Президент почав приймати антивірусний препарат Paxlovid.
Відповідно до вказівок CDC, пояснює Білий дім, Байден ізолюється в Білому домі та виконує президентські обов’язки дистанційно, телефоном та через Zoom, і повернеться до звичайного режиму, коли отримає негативний результат тесту. У Білому домі пообіцяли надавати щоденну інформацію про стан президента, а медичний персонал протягом дня має повідомити про це тих, хто контактував з президентом.
Перша леді України Олена Зеленська зустрічалася із Джо Байденим та його дружиною у вівторок, 19 липня. В Білому домі повідомили, що саме в той день президент США зробив тест на COVID, який мав негативний результат.
Протягом останніх тижнів кількість випадків інфікування COVID у США почала зростати, після тривалого періоду уповільнення поширення вірусу. За даними The New York Times, який акумулює данні щодо поширення вірусу із початку пандемії, середньодобова кількість випадків зросла до понад 129 тисяч (на 19 липня), що пояснюється тим, що «варіант BA.5, який вважається найбільш легко передаваним варіантом коронавірусу, стає домінуючим штамом вірусу в країні».
Деяка інформація надійшла від The New York Times.
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"Північний потік-1" поновив роботу
Природний газ почав надходити через один з основних трубопроводів із Росії до Європи в четвер, після 10-денної зупинки на технічне обслуговування, але потік газу значно менше ніж дозволяє потужність, а перспективи - невизначені. Для Європи це означає, що загроза важкої зими залишається.
Трубопровід "Північний потік-1", який іде по дну Балтійського моря до Німеччини був закритий 11 липня на щорічне технічне обслуговування. На тлі зростання напруженості через війну Росії в Україні німецькі офіційні особи побоювалися, що робота трубопроводу — основного джерела поставок російського газу для країни, на який нещодавно припадало близько третини газових поставок Німеччини — може взагалі не відновитися.
За даними мережі, газ почав надходити газопроводом "Північний потік-1" за розкладом після 6 години ранку, а оператор заявив, що "успішно завершив усі заплановані роботи з технічного обслуговування". Але поставки залишаються значно нижчими, ніж повна потужність трубопроводу, як і було за кілька тижнів до перерви на ремонт.
Очільник мережевого регулятора Німеччини Клаус Мюллер заявив, що російський "Газпром" у четвер повідомив про поставки на рівні близько 30% потужності трубопроводу. Пізніше він написав у Twitter , що фактичні поставки перевищують цей обсяг та можуть сягнути рівня до технічного обслуговування - близько 40%.
Цього було б недостатньо для вирішення енергетичної кризи в Європі. "Політична невизначеність і скорочення на 60% з середини червня, на жаль, залишаються", - написав Мюллер.
Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він заявив про буцімто технічні проблеми з обладнанням, яке партнер Siemens Energy відправив до Канади на капітальний ремонт і не міг повернути через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни, яка живить компресорну станцію на російському кінці трубопроводу, до Німеччини.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення Газпрому щодо скорочення поставок газу, неодноразово заявляючи, що це лише привід для політичного рішення, щоб посіяти невизначеність і ще більше підвищити ціни на енергоносії. Зазначається, що турбіну мали встановити лише у вересні, але Німеччина робить усе, щоб позбавити Росію приводу для скорочення поставок.
Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що "Газпром" досі не отримав відповідних документів на повернення турбіни, а в середу поставив під сумнів якість ремонтних робіт. Путін заявив, що наприкінці липня "Газпром" повинен був закрити на ремонт ще одну турбіну, і якщо ту, що була відправлена в Канаду, до того часу не повернуть, потік газу впаде ще більше.
Президентка Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що турбіна «в дорозі» і «жодного приводу не постачати» газ немає.
Сімоне Тальяп'єтра, експерт з енергетичної політики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі, заявив, що Росія грає у «стратегічну гру».
«Збереження менших потоків краще, ніж відключення. Це зменшує бажання Європи скорочувати попит на газ», — сказав він. Він попередив, що Європа в будь-якому випадку повинна перейти в режим кризи, «оскільки перерва, ймовірно, станеться взимку. І кожен кубічний метр газу, збережений зараз, робить Європу більш стійкою в наступні місяці».
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що «сьогоднішній день підкреслює — навіть якщо буде заява про те, що газ знову йде — ця війна ведеться не лише за допомогою зброї проти України, але гібридна війна означає також використання енергетичної залежності як засобу війни".
Цього тижня Європейська Комісія запропонувала, щоб країни-члени скоротили споживання газу на 15% протягом наступних місяців, оскільки блок готується до можливого повного припинення постачання газу Росією.
Німеччина та решта Європи намагаються вчасно заповнити сховища газу до зими та зменшити свою залежність від імпорту російської енергії. Німеччина має найбільшу економіку Європи; газ важливий для живлення промисловості, опалення та, певною мірою, виробництва електроенергії.
Минулого місяця уряд активував другу фазу триетапного надзвичайного плану постачання природного газу Німеччини, попереджаючи, що найбільша економіка Європи зіткнулася з «кризою» і нагромадження запасів на зиму під загрозою. Станом на середу газові сховища Німеччини були заповнені на 65,1%.
Щоб компенсувати дефіцит, уряд Німеччини дав зелене світло комунальним компаніям на запуск 10 вугільних електростанцій, які не працювали, шести нафтових електростанцій. Ще 11 вугільним електростанціям, які планується зупинити в листопаді, зможуть продовжити роботу.
Нові санкції ЄС є «потужним сигналом Москві» – президентка Єврокомісії
Нові санкції Європейського Союзу є «потужним сигналом Москві», заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у Twitter.
Наразі деталі санкцій ще невідомі, оскільки вони ще мають бути опубліковані в офіційному журналі ЄС.
Євросоюз 20 липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Згідно з повідомленнями, обмеження стосуватимуться заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів «Сбербанку».
Попередній шостий пакет передбачав заборону на ввезення нафти з Росії морським шляхом з 5 грудня 2022 року. Очікується, що європейський імпорт нафти з Росії скоротиться приблизно на 90%. США заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії на початку березня 2022 року.
При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на газ.
США застерігають - Путін починає вірити власній риториці
Схоже, що російський президент Володимир Путін починає вірити у створені ним же міфи та гіперболи, не в змозі відмовитися від свого бажання завоювати Україну незалежно від ціни, вважає головний розвідник США.
Директор ЦРУ Вільям Бернс, який останнім серед офіційних представниів США зустрічався з Путіним перед тим, як той наказав ввести російські війська в Україну в лютому, заявив у середу, що російський лідер справді вірить, що він повинен завоювати Україну, щоб здійснити своє призначення.
«Путін дійсно вірить власній риториці, і я чув, як він говорив це приватно протягом багатьох років, що Україна не є справжньою країною. Він справді думав, що зможе забрати Київ менш ніж за тиждень», — сказав Бернс у виступі на щорічному Аспенському форумі з безпеки в Аспені, штат Колорадо.
“Путин переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу, і він не бачить як зробити це, не контролюючи Україну та її вибір, — додав Бернс. - Він вважає, що це його право, це право Росії, домінувати в Україні”.
Попередні оцінки розвідки США свідчили про те, що, хоча Путін не мав наміру відмовлятися від своїх зусиль завоювати всю Україну, можливо, він захоче офіційно призупинити бойові дії, щоб дати своїм військам час для реорганізації після значних втрат з початку вторгнення.
«Цілком можливо, ми вважаємо, що розвиток подій у найближчі місяці, може переконати його [Путіна] в цінності певної угоди», — сказала минулого місяця керівниця національної розвідки США Евріл Хейнс.
За оцінками розвідки США, приблизно 15 000 російських військових було вбито в Україні, ще 45 000 поранено.
Міноборони України оцінює кількість убитих російських військових у близько 38 000 осіб.
Бернс скептично поставився до можливості угоди, назвавши угоду несумісною зі світоглядом Путіна.
Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати. Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється заразДиректор ЦРУ
Путін «вірить у контроль, залякування та відплату», — сказав Бернс, назвавши російського лідера «апостолом відплати».
“З тим, як його контроль над владою зміцнювався, а коло його радників звужувалося, його власне відчуття долі та його бажання ризикувати зросли, — сказав Бернс. - Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати".
"Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється зараз", — сказав Бернс.
Є певні ознаки того, що Росія винесла уроки зі своїх перших невдач в Україні і тепер обмежила свої цілі Донбасом та посилила використання далекобійної артилерії, де Москва зберігає перевагу над Києвом.
Однак у той же час є ознаки того, що амбіції Путіна знову проявляються.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу попередив, що російські війська незабаром можуть розширити свою «спецоперацію», через надання Україні високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) США.
"Зараз географія змінилася. Це не тільки Донецьк і Луганськ, це Херсон, Запоріжжя та кілька інших територій", - сказав Лавров державним ЗМІ в середу.
"Ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яка буде контролюватись [президентом України Володимиром] Зеленським або тим, хто його замінить, була зброя, яка створюватиме пряму загрозу нашій території та території республік, які проголосили незалежність, тих, хто хоче визначати своє майбутнє".
За словами американських військових, дві сотні українських військових пройшли навчання на HIMARS, і наразі принаймні вісім підрозділів брали участь у діях, націлюючись на російські склади зброї та центри управління та знищуючи їх.
Представники оборонного відомства США заявили, що ще чотири системи HIMARS відправляються українським військовим.
«Ми не працюємо лише над тим, щоб забезпечити безпеку в короткостроковій перспективі, — заявив журналістам у середу генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. - [Ми] також дивимося вперед, щоб забезпечити Україну можливостями, які їй знадобляться для стримування та оборони в довгостроковій перспективі».
Інші українські союзники також бачать, що війна продовжується.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що війна скоро закінчиться", - сказав помічник генерального секретаря НАТО з питань розвідки та безпеки Девід Кеттлер на онлайн-форумі у вівторок.
"Насправді є ще більше ознак того, що ця війна буде дуже довгою", - додав він.
Росія та Іран
Представники оборони та розвідки США застерігають Іран від втручання у війну Росії в Україні.
Через день після зустрічі Путіна з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї в Тегерані міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у Пентагоні, що для Ірану було б «дуже, дуже поганою ідеєю» надати Росії бойові безпілотники.
"Щодо питання підтримки Іраном Росії, ми порадимо Ірану не робити цього", - сказав Остін.
Відповідаючи на запитання про коментарі Остіна, Бернс заявив, що Остін «дуже добре применшує».
«Реальність полягає в тому, що росіяни та іранці зараз потребують один одного, обидві країни під жорсткими санкціями, обидві прагнуть вийти з політичної ізоляції, – додав Бернс. - Але я вважаю, що якими б тривожними не були деякі кроки між цими двома сторонами, і ми дуже чітко зосереджуємося на них у ЦРУ, я вважаю, що вони дуже обмежено можуть наразі допомагати один одному".
Уроки для Китаю
Бернс сказав, що Москва отримує певну допомогу від Китаю, а Пекін активізує закупівлі енергоносіїв, щоб допомогти підтримати російську економіку. Але він попередив, що китайці були дуже обережні щодо надання Росії будь-якої військової підтримки.
«Мені здається, що президент Сі [Цзіньпін] і керівництво Китаю були певною мірою збентежені, особливо на першому етапі війни Путіна в Україні. Збентежені військовими діями росіян на початку, тим як діяла російська зброя, економічною невизначеністю, яку принесла війна», – сказав він.
Однак Бернс сказав, що боротьба Росії навряд чи змінить розрахунки Китаю щодо використання сили для захоплення Тайваню.
“Якщо є один урок, який, на мою думку, вони можуть почерпнути з досвіду Путіна в Україні, це те, що не можна досягти швидких вирішальних перемог недостатньою силою”, – сказав Бернс.
Виступаючи на Аспенському форумі безпеки раніше в середу, посол Китаю в Сполучених Штатах применшив ймовірність застосування Пекіном сили проти Тайваню.
«Останнє, що ми хочемо зробити, це воювати з нашими співвітчизниками [у Тайвані]», — сказав посол Цінь Ган, звинувативши США у надсиланні складної зброї для підтримки тайваньських військових.
«Ми докладемо всіх зусиль у нашій великій щирості, щоб досягти мирного возз’єднання, — додав Цінь. - Принцип «Єдиного Китаю» є політичною основою для китайсько-американських відносин і є основою для миру та стабільності в Тайванській протоці, але ми закликаємо Сполучені Штати виконувати свої зобов’язання діями».
- Голос Америки
США розглядають можливість поставки Україні військових літаків
США та союзники можуть надати України винищувачі. Про це заявив голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун.
Йдеться про доставку літаків, вироблених в країнах-союзниках, а не в Росії, вказав Браун у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі в середу.
"Це не будуть російські [літаки], можу вам сказати, - заявив Браун. - Однак не можу сказати, що точно це буде". Серед можливих варіантів Браун перелічив шведський Gripen, французький Dassault Rafale а також Eurofighter Typhoon.
Браун вказав, що також розглядається можливість навчання українських пілотів.
"Я вважаю, що ми маємо аспект відповідальності, - наводить видання Military Times слова Брауна на форумі, - як щодо наших союзників та партнерів, надавати їм навчання щодо різних спроможностей. Частково це означає розуміння, куди Україна хоче йти і як підтримати їх тепер".
В проекті оборонного бюджету на 2023 рік, затвердженому Палатою представників США, передбачено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів.
Остаточне рішення щодо цього ще не прийняте, заявив голова Об'єднаного комітету штабів США Марк Міллі. Під час прес-конференції в середу він вказав, що Пентагон "вивчає низку можливостей, включаючи тренування пілотів". На тепер, зауважив Міллі, пріоритетом підтримки є нагальні завдання і "допомога в битві, яку вони ведуть, використання збройних систем, необхідних їм для успіху в цій битві ... Я б не вдавався в прогнози, де вони будуть через місяці, або роки в плані навчання пілотів".
Прес-конференція Міллі відбулась за результатами четвертого засідання Контактної групи з оборонної підтрмки України в середу.
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