Актуально
- Голос Америки
Байден та Ердоган в телефонній розмові висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України
Президент США Джо Байден розмовляв в неділю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, йдеться в повідомленні про телефонну розмову, розміщеному на сайті Білого дому.
«Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України та розглянули зусилля щодо зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Президент Байден також висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію до НАТО», - йдеться в повідомленні Білого дому.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з 9 по 13 липня президент Байден планує відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію. "Президент Байден спершу відправиться до Лондона, Велика Британія, для зустрічей з королем Карлом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між нашими країнами", - йдеться у повідомленні речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
У Білому домі повідомляють, що 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО. 13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі, де візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн. Детальніше про поїздку буде повідомлено найближчим часом, йдеться у повідомленні Білого дому.
Як повідомляв раніше Голос Америки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон кірбі в недільному інтервю на каналі ABC, відповідаючи на запитання щодо саміту НАТО та ймовірного членства України у майбутньому, сказав, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, але Київ повинен здійснити економічні та політичні реформи, перш ніж приєднатися до Альянсу, хоча Захід продовжить допомагати Києву захищатись від війни Росії.
Всі новини дня
- Голос Америки
Кірбі розповів про касетні боєприпаси, перспективи України в НАТО та навчання на F-16
Американські касетні снаряди допоможуть Україні не допустити перемоги Росії, й це збереже життя мирних українців. Так для телеканалу ABC Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, пояснив рішення Білого дому про надання такого типу боєприпасів.
"Я думаю, ми всі можемо погодитися з тим, що російські війська вбивали і продовжуватимуть вбивати більше мирних жителів — будь-то касетні боєприпаси, безпілотники, ракетні атаки чи просто атаки на фронті — ніж, ймовірно, буде тих, хто постраждає від використання цих касетних боєприпасів, які будуть використані для обстрілів позицій російських військ на території України", - сказав він.
За його словами, Україна намагатиметься обмежити вплив таких бомб за межами поля бою, й касетні боєприпаси постачаються зараз, щоб компенсувати те, як швидко українські сили витрачають свою іншу артилерію, надану Заходом. "Це буквально перестрілка... У них закінчуються боєприпаси, - сказав він. - Ми намагаємося наростити наше виробництво артилерійських снарядів, які вони використовують найчастіше. Але цей рівень виробництва все ще не такий, як ми хотіли".
"То ви надсилаєте ці касетні боєприпаси, тому що у нас недостатньо тих боєприпасів, які їм потрібні?", - перепитала журналістка. "Це правильно", — сказав Кірбі.
Він також припустив, що кластерні бомби мають бути тимчасовим рішенням, "щоб допомогти подолати розрив, оскільки ми нарощуємо виробництво звичайних... артилерійських снарядів".
Кірбі додав: "Ми цілком усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, на які натрапляють цивільні особи або діти та отримують поранення. Звичайно, ми пам'ятаємо про це. І ми будемо зосереджуватися разом з Україною на розмінуванні".
Раніше представник оборонного відомства розповів CNN, що рівень несправностей в американських касетних боєприпасах, які США готують до відправлення Україні, складає 2,35% або менше. Відсоток несправності касетних боєприпасів означає те, як часто такі бомби, розкидані боєприпасами на великій території, не вибухають, створюючи довгостроковий ризик для цивільних осіб.
Журналістка ABC також запитала Кірбі про доцільність зустрічей у квітні колишніх американських високопосадовців із російськими представниками влади для обговорення можливих мирних перемовин. Кірбі сказав, що уряд США не брав участі в переговорах, але загалом знав про них. "Ми не передавали через них повідомлення. Ми не готували для них сцену, - сказав він. - Ми не заохочували ці дискусії чи жодним чином їх породжували".
Кірбі сказав, що обговорення приватних громадян США питань із росіянами "не є чимось незвичайним", але сказав: "Президент (Байден) був непохитний: про припинення війни в Україні нічого не буде сказано без України за столом переговорів".
Щодо саміту НАТО та ймовірного членства України у майбутньому, Кірбі сказав, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, але Київ повинен здійснити економічні та політичні реформи, перш ніж приєднатися до Альянсу, хоча Захід продовжить допомагати Києву захищатись від війни Росії.
Ця підтримка включає винищувачі F-16 для ЗСУ, але не очікується, що вони надійдуть до кінця року. "Ми збираємося працювати з деякими союзниками та партнерами, щоб провести підготовку пілотів на F-16, що розпочнеться дуже-дуже скоро", - сказав Кірбі, "і ми працюватимемо над тим, щоб доставити ці літаки в Україну якомога швидше".
Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC заявив, що зволікання західних партнерів у наданні Києву обіцяного озброєння призводить до більших втрат на полі бою, однак він висловив вдячність за надану допомогу. "F-16 або будь-яке інше обладнання, яке нам потрібно, дасть нам можливість рухатися швидше, врятувати більше життів", - сказав Зеленський.
- Голос Америки
Зеленський розповів, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі
НАТО має прямо заявити, що не боїться Росії, а Україні союзні країни повинні надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вільнюський саміт дуже важливий. Було б важливим повідомленням сказати, що НАТО не боїться Росії.
Відповідаючи на запитання про те, чи відвідає він саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня, Зеленський підкреслив, що "якщо немає єдності щодо технічного запрошення України до Альянсу, то це все питання політичної волі, щоб знайти відповідне формулювання і запросити Україну". Він додав: "Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, поки вона не в НАТО. І це дуже важливий момент. Тільки за таких умов наша зустріч мала б сенс. Інакше це ще одна політика".
Журналістка перепитала, чи означає це, що він не поїде до Вільнюса, український глава сказав: "Ми працюємо з нашими партнерами. Ми працюємо над гарантіями безпеки (...) і ми хотіли б, щоб усі рішення були прийняті під час цього саміту. У цьому випадку очевидно, що я буду поруч і робитиму все можливе, щоб, так би мовити, пришвидшити це рішення, домовитися з нашими партнерами. Я не хочу їхати у Вільнюс заради розваги, якщо рішення було прийнято заздалегідь".
Говорячи про очікування від контрнаступу, Зеленський сказав, що не відчуває тиску з боку західних союзників, що ЗСУ мають просуватись швидше, адже вони розуміють складність ситуації на фронті. "Ми всі хочемо зробити це швидше. Бо кожен день означає нові втрати українців, - підкреслив Зеленський. - Ми наступаємо. Ми не застрягли на одному місці. Ми вже перехопили цю ініціативу".
За його словами, зволікання західних партнерів у наданні Києву обіцяного озброєння призводить до більших втрат на полі бою, однак він висловив вдячність за надану допомогу. "F-16 або будь-яке інше обладнання, яке нам потрібно, дасть нам можливість рухатися швидше, врятувати більше життів", - сказав Зеленський.
В інтерв'ю ABC Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що Захід продовжить допомагати Києву захищатись від війни Росії. Ця підтримка включає винищувачі F-16 для ЗСУ, але не очікується, що вони надійдуть до кінця року. "Ми збираємося працювати з деякими союзниками та партнерами, щоб провести підготовку пілотів на F-16, що розпочнеться дуже-дуже скоро", - сказав Кірбі, "і ми працюватимемо над тим, щоб доставити ці літаки в Україну якомога швидше".
- Голос Америки
- Reuters
Деякі законодавці США висловили стурбованість наданням Україні касетних боєприпасів
Сенатор-демократ Тім Кейн і конгресвумен-демократка Барбара Лі висловили стурбованість у неділю у зв’язку з рішенням адміністрації президента Джо Байдена надіслати Україні касетні снаряди.
У п’ятницю Сполучені Штати заявили, що постачатимуть Києву касетні боєприпаси в рамках нового пакету заходів безпеки на суму 800 мільйонів доларів США, завдяки якому загальна військова допомога США сягне понад 40 мільярдів доларів з початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Член комітету Сенату зі збройних сил Тім Кейн сказав, що у нього є "деякі сумніви" щодо рішення США надіслати касетні бомби в Україну, оскільки це може надихнути інші країни обійти міжнародну конвенцію, що забороняє ці боєприпаси.
"Це може дати зелене світло іншим країнам також зробити щось інше", - сказав Кейн Fox News у неділю. Однак він додав, що "цінує, що адміністрація Байдена впоралася з ризиками".
Разом з тим він додав, що українські військові не використовуватимуть ці боєприпаси проти російських цивільних, додавши, що Київ дав запевнення, які були викладені Білим домом у п’ятницю.
Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.
Конгресвумен-демократка Барбара Лі закликала адміністрацію Байдена переглянути цей крок.
"Касетні бомби ніколи не слід використовувати. Це переходить межу", - сказала вона CNN у неділю, додавши, що Сполучені Штати ризикують втратити своє "моральне лідерство", відправивши касетні бомби в Україну.
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі захистив це рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні.
"Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення", — сказав Кірбі в інтерв’ю ABC This Week.
"Але ці боєприпаси дійсно забезпечують корисну бойову здатність", - сказав він і додав, що Росія використовує в Україні касетні боєприпаси і "без розбору вбиває мирне населення", а українці використовуватимуть їх для захисту власної території.
Підтримка України на тлі вторгнення Росії в Сполучених Штатах була здебільшого двопартійною. Адміністрація Байдена та багато законодавців США від Демократичної та Республіканської партій захищали рішення відправити суперечливу зброю в Україну, заявляючи, що вона потрібна для прискорення контрнаступу Києва.
Голова Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-республіканець Майкл МакКол заявив, що контрнаступ України йде повільно і касетні бомби можуть змінити ситуацію для українців.
"Я не бачу в цьому нічого поганого", - сказав МакКол CNN у неділю.
Як повідомляв раніше Голос Америки, оголошуючи складові нового пакету, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол сказав, що США усвідомлюють "усі складності [цього рішення]".
Він також наголосив, що Росія безвідповідально і "без розбору" використовує касетні боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення до України, атакуючи її суверенну територію. На противагу цьому, Україна просить цей вид зброї для захисту.
"Останнє, чого хоче світ, - це ядерна війна" - екс-командувач ядерних сил НАТО Геміш де Бреттон-Гордон. Інтерв'ю
Російські військові продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на її території, й на територію станції доставляють міни і вибухові речовини, заявило 8 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України. А нині представник ГУР Андрій Юсов Наразі заявив, що останній енергоблок окупованої росіянами станції продовжує перебувати у стані "гарячого зупину", що становить "підвищену небезпеку". Днями голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю західним медіа заявляв, що загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується.
Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози, вважає, що навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Однак в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус він розповів, що загрозою все ж не варто легковажити й українцям варто підготуватись.
Разом із британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон-Гордон розробив спеціальний чат-бот у Телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам і громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Про це, а також про шанси радіологічної загрози для України та Європи експерт розповів Голосу Америки.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Марія Прус, Голос Америки: Якщо говорити про Запорізьку атомну станцію та загрози, які виходять з боку Росії, як про це заявляє Київ - яка ваша оцінка ситуації? Наскільки ймовірною зараз є диверсія чи будь-який напад з боку Росії на електростанцію?
Геміш де Бреттон-Гордон, екс-командувач ядерних сил НАТО: Я думаю, по-перше, я не можу придумати нікого настільки злого і божевільного, щоб мати можливі наміри підірвати атомну електростанцію. Однак ми бачили, що Каховську дамбу кілька тижнів тому підірвали росіяни, що спричинило екологічну катастрофу - таку, яку рідко бачила Європа.
російські військові зазнають невдачі в Україні, і вони стають відчайдушними
Я думаю, що від підірвання дамби й затоплення мільйонів акрів сільськогосподарських угідь, коли люди залишаються без даху над головою, до того, щоб потім фактично використовувати АЕС як саморобний ядерний пристрій - досить маленький крок.
Отже, на цей момент існує багато речей. По-перше, українська розвідка припустила, що росіяни розмістили там вибухівку, щоб підірвати її, і росіяни зі свого боку почали евакуювати людей зі станції, наказали людям у цьому районі забратися звідти.
І також щойно Росія заявляє про начебто підготовку атаки на ЗАЕС з боку України - це їхня "операція під хибним прапором", як нам відомо загалом і з мого досвіду близького спостереження за росіянами в Сирії - це загалом означає, що вони щось замислюють.
Тож хоча це здається абсолютно неправдоподібним для будь-кого, хто каже, що вони можуть це зробити, російські військові зазнають невдачі в Україні, і вони стають відчайдушними. Тому мені дуже сумно говорити, що це те, до чого нам потрібно готуватись і намагатися переконатися, що цього не станеться.
М.П: Тоді як, на вашу думку, має реагувати Захід, щоб цього справді не сталося?
Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів
Г.Б.: Я думаю, що Захід може зробити кілька речей. По-перше, Сенат США (має) ухвалити резолюцію про те, що якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, НАТО розглядатиме це як подію, передбачену 5 статтею статуту Альянсу. Іншими словами, як прямий напад на НАТО. Якщо це буде прямий напад на НАТО, тоді НАТО повністю залучиться у війні в Україні і Путіна тоді точно знатиме, що він зазнає поразки і це буде кінець для нього.
Я думаю, ми на Заході повинні переконатися, що Путін це розуміє. І я закликав британського прем'єр-міністра (Сунака) також заявити саме це. І я хотів би, щоб президент Байден також заявив це. Щоб у голові Путіна не було нерозуміння: щойно він підриває ЗАЕС - йому кінець.
По-друге, що ми повинні зробити, це Організація Об’єднаних Націй має залучити людей на місцях для створення демілітаризованої зони. Якби росіяни вийшли звідти зараз, то в ООН була б можливість це зробити. І поки що я вважаю, що ООН не була дуже ефективною в цьому конфлікті, і їхня робота полягає в тому, щоб встати між ворогуючими сторонами та вирішити подібні, дуже конкретні речі.
Невелике забруднення не є проблемою
По-третє, що я робив, це намагався навчити цивільних, як підготуватися до ситуації (ядерної) аварії або атаки, щоб вони могли пережити це й вціліти. Ми створили навчальний додаток у Telegram, який широко доступний в Україні. Він говорить людям, як саме це робити.
М.П.: Добре, чи ви могли б назвати зараз основних порад українцям, що вони повинні знати просто зараз?
Г.Б.: Головне — підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона набагато менш небезпечна. І тоді аварійні служби, Державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати із цим працювати. Крім того — уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби.
навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому
Головне – запобігти власному зараженню. Невелике забруднення не є проблемою, можна вижити, якщо ви знаєте, що робити. Але багато з того, що потрібно робите, є контрінтуїтивним. Тож знаючи основні правила, можна вижити.
Головне — запобігти тому, щоб цього не зробили росіяни. Забруднення може залишатись тривалий час, як ми побачили після аварії на ЧАЕС. Тож уникнення ймовірного ядерного інциденту — найкращий спосіб впоратися з цим.
М.П.: Окрім запасу їжі та води - що б ви порадили купити українцям? Респіратори? Йодид калію?
Г.Б.: Це дуже складно, всі 40 мільйонів людей в Україні не зможуть отримати респіратори. Вони просто не будуть доступні. Водночас, як я кажу у нашому додатку у Telegram, навіть якщо у вас є медична маска, це добре. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу, навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому. Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу, тому ми кажемо: маєте під рукою запас їжі.
Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу
На цьому етапі ми не знаємо, куди могло б піти забруднення. Я знаю, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій зараз має дуже гарних спостерігачів, тому вони зможуть скерувати людей. Знову ж таки, людям потрібно просто слухати та йти туди, куди їм сказано, щоб уникнути зараження.
Тому головне – не допустити, щоб це трапилося, адже це вплинуло б не лише на Україну, оскільки нинішні метеорологічні умови свідчать про це. Зараження могло б піти на захід до решти Європи, а також, можливо, до Великої Британії. У Великій Британії залишилась значна частина забруднення після Чорнобиля, тож хто знає, куди воно піде. Але головне — намагатися не допустити цього.
є найкращий і найгірший сценарій
М.П.: Якщо ж атака на станцію все ж станеться, якими потенційно можуть бути наслідки цього? Чи можете ви порівняти це з Чорнобилем чи Фукусімою, що це буде за масштабом?
Г.Б.: Я думаю, що є найкращий і найгірший сценарій. ЗАЕС дуже добре збудована. Вона дуже добре захищена, й артилерійські снаряди чи вогонь танків не вплинуть на реактори. Вони не спричинять крах, вони не спричинять зараження. Тому у нас можуть виникнути проблеми, лише якщо росіяни розмістять вибухівку всередині реакторів.
Наскільки поганою може бути ситуація, насправді залежить від того, наскільки великий і наскільки добре підготовлений вибух може бути на ЗАЕС. ЗАЕС у багато разів більша за Чорнобильську АЕС, але це сучасніший, об’єкт. Але це може призвести до утворення великої кількості йоду та цезію-137, які є залишками ядерного поділу, і це може бути дуже шкідливим для людей, тварин і сільського господарства.
навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа
Тому дуже важко точно прогнозувати, що станеться. Я очікую, що якщо росіяни замінували деякі реактори, буде забруднення, яке навряд чи буде такого масштабу, як Чорнобиль. Але історія про те, що росіяни кажуть, що українці збираються обстріляти артилерією станцію, - це не матиме жодного впливу на всіх реакторах. Реактори розроблені вистояти у випадку, якби у нього впав літак, і лише якщо хтось підклав щось усередину реактора, ми можемо хвилюватися, що буде значне забруднення.
Але навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина, ймовірно, залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху.
військовий потенціал НАТО в п'ять разів перевищує російський
М.П.: Повертаючись до питання ймовірних дій Заходу для запобігання такого сценарію або того, якою може бути відповідь Кремлю. Як, на вашу думку, реагуватимуть союзники? Чи це могла б бути відповідь традиційною зброєю?
Г.Б.: Я думаю, я думаю, що нам потрібно уникнути ядерної конфронтації будь-якою ціною. Бо останнє, чого хоче світ, - це ядерна війна.
Тож я думаю, що США, НАТО та Велика Британія дадуть (Кремлю) переважаючу відповідь звичайними (неядерними - ред.) засобами, і ви знаєте, військовий потенціал НАТО в п'ять разів перевищує російський, на додачу до того, що вже має Україна. Я думаю, що навіть Путін, навіть деякі з його союзників, зрозуміють, що НАТО переможе Росію дуже, дуже швидко. Тому я вважаю, що це головне.
Але я вважаю, що такі лідери, як президент Байден, прем’єр-міністр Сунак, президент Макрон - повинні сказати Путіну: ось що станеться. Тому треба уникати ядерної конфронтації, це буде переважаюча відповідь НАТО традиційним озброєнням.
М.П.: Але також у цьому питанні кажуть, що це може бути черговий ядерний шантаж Росії, що РФ робить уже протягом тривалого часу. Тож варто уникати того, щоб вестись на ці погрози, як вважаєте?
у США, Великої Британії та інших країн НАТО немає жодного бажання капітулювати і піддатися Путіну
Г.Б.: Я думаю,що немає абсолютно жодних ознак того, що хтось збирається здатися Росії. Безумовно, знаючи президента Зеленського і український народ, я не бачу, щоб він якимось чином був наляканий погрозами з боку такого військового злочинця, як Путін.
І знову-таки, я думаю, що на Заході, звичайно, у Великій Британії, існує точка зору, що Путін намагається зробити так, щоб цей конфлікт тривав якомога довше, можливо, тому, що вибори у США та Великій Британії протягом 12 місяців, і до цього часу (підтритимка України - ред.) може зменшитись.
Але я думаю, що у США, Великої Британії та інших країн НАТО немає жодного бажання капітулювати і піддатися Путіну. Тому я просто не думаю, що це станеться на даний момент.
Форум