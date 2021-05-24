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Байден виступив проти нападів на єврейські громади, заявив про відбудову відносин із палестинцями

Президент США Джо Байден виступив проти нападів на єврейську громаду у США на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Нещодавні напади на єврейську громаду є огидними, і повинні припинитись. Я засуджую цю ненависницьку поведінку всередині США та за їх межами - справа кожного не надавати прихистку ненависті", - заявив президент США у соціальній мережі Twitter.

У понеділок президент США Джо Байден доручив держесекретарю Блінкену відбути на Близький Схід. Як відзначається у заяві Байдена опублікувані на сайті Білого дому, візит стане продовженням "зусиль адміністрації з відбудови відносин та підтримки палестинського народу та лідерів".

"І ми залучимо наших ключових партнерів у регіоні, включно із скоординованими міжнародними зусиллями, щоб гарантувати, що негайна допомога сягне Гази у спосіб, який сприятиме людям, а не Хамасу", - йдеться у заяві.

У п’ятницю 21 травня в смузі Газа почало діяти перемир’я між Ізраїлем та войовничим палестинським угрупованням Хамас.

Президент США Джо Байден сказав, що ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у четвер повідомив йому про досягнення «взаємного і безумовного припинення вогню».

Як повідомляв "Голос Америки", минулого тижня у Нью-Йорку мали місце зіткнення проізраїльських і пропалестинських демонстрантів.

Ізраїльско-палестинський конфлікт посідає помітне місце у політичному житті США. Як відзначає американське ЗМІ NPR, останній сплеск насильства виявив зміну настроїв щодо ізраїльсько-палестинського конфілкту у Демократичній партії США, хоча раніше Ізраїль мав "майже безумовну" підтримку з боку республіканців та демократів.

"Критика з боку лівих звучить голосніше ніж у минулому, і прогресивні політики вимагають, щоб Байден більш рішуче на підтримку палестинців, які в останні дня зазнали значно більших жертв серед цивільних", - пише видання.

Днями про підтримку палестинців заявив рух за права чорношкірих "Життя чорношкірих важливі".

"Ми є рухом, який налаштований покінчити з колоніалізмом (settler colonialism - прим. ГА), який здійснюється шляхом створення поселень у всіх його формах і будемо надалі підтримувати палестинське визволення", - заявив рух.

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