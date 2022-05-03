Актуально
Байден відвідає виробництво Javelin
Президент США Джо Байден у вівторок вирушить до міста Трой у штаті Алабама. Там він відвідає завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь. Серед них - протитанкові ракети "Джавелін" (Javelin), які Україна використовує у війні з російською армією.
Завод, який огляне президент, випустив понад 50 тисяч ракет "Джавелін" за останні 20 років. На підприємстві працює близько 600 людей.
Президент розповість про допомогу у галузі безпеки, яку його адміністрація надає Україні, і наголосить на своєму проханні до Конгресу швидко виділити фінансування, щоб допомогти Україні й надалі протистояти російській агресії, повідомив Білий дім.
"Президент підкреслить ту роль, яку відіграють у боротьбі в Україні чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі", – додав Білий дім.
США уже надали Україні близько 7 тисяч протитанкових ракет "Джавелін", що, за оцінками деяких експертів, становить третину від всього американського запасу цієї зброї.
Також Вашингтон поставив до Києва 1400 або чверть від усіх своїх переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger - "Стінгер". При цьому американський виробник цього озброєння Raytheon Technologies попередив, що не зможе наростити виробництво раніше, ніж наступного року. Виробники зброї у США зараз відчувають перебої із постачанням комплектуючих, зокрема, напівпровідників, а також нестачу робочої сили.
Натомість Lockheed Martin повідомив про плани збільшити виробництво озброєння. Пентагон також проводить переговори про збільшення виробництва із іншими провідними оборонними підприємствами у США, зокрема, Boeing, General Dynamics, BAE Systems і Northrop Grumman.
Голос Америки повідомляв, що минулого тижня Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 мільярдів на підтримку України. $20 мільярдів з цього пакету має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
У статті використано матеріали англомовної та російськомовної редакцій Голосу Америки
Всі новини дня
Британія «пишається бути серед друзів» України, каже Джонсон Верховній Раді
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна пишається бути серед друзів України у вирішальний історичний час, коли українці героїчно чинять опір російській агресії.
Джонсон 3 травня виступив з перед українським парламентарями через відеозв’язок і зокрема оголосив новий пакет військової допомоги Україні на £300 мільйонів ($370 млн.)
Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним.Борис Джонсон
Нещодавно Лондон оголосив, що зокрема готується надати Україні самонавідні ракети Брімстоун (Brimstone), а також бронемашини Стормер (Stormer) оснащені протиповітряними ракетами.
Британський прем’єр-міністр, який також є депутатом парламенту, нагадав українським колегам:«Коли моя країна була перед загрозою вторгнення в часи Другої Світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував засідання впродовж конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми згадуємо той час найбільшої загрози, як нашу найкращу годину».
«Це найкраща година України, епохальний розділ вашої національної історії, про яку згадуватимуть незчисленні наступні покоління… Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним», - сказав Борис Джонсон, який 9 квітня особисто відвідував Київ.
Вислів «найкраща година» (finest hour) відомий з промови Вінстона Черчилля у Палаті Громад 18 червня 1940 року, в якій він проголосив, що Британія воюватиме проти нацистської Німеччини, незважаючи на тодішні успіхи гітлерівців у Європі.
Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні до британського парламенту 8 березня також згадував так звану «Битву за Британію» в часи Другої Світової війни і посилався на висловлювання Вінстона Черчилля.
«Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!», - сказав Зеленський британським парламентарям, перефразовуючи речення з промови Черчилля 4 червня 1940 року у Палаті Громад.
Велика Британія, як і США, опинилася серед перших країн, що розпочали регулярне постачання зброї для України, щоб допомагати боронитися від нового вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.
Тепер британська військова розвідка, оцінюючи перебіг російської війни в Україні, стверджує, що внаслідок вторгнення і боїв на українській території армія Росії «зараз значно слабша і матеріально, і концептуально».
«Відновлення (російської армії) буде ускладнене санкціями. Це матиме тривалі наслідки для здатності Росії застосовувати звичайну військову силу», - сказано у повідомленні 3 травня.
Москва прагне приховати "огидний факт" війни в Україні - законодавці США про закриття СММ ОБСЄ
Ще одним порушенням правового міжнародного порядку назвала Гельсінська комісія США заборону Росії на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
В заяві керівників комісії, сенаторів США Бена Кардіна та Роджера Вікера а також конгресменів США Стіва Коена та Джо Вілсона, від 2 травня, йдеться: "Рішення Москви закрити СММ ОБСЄ в Україні - лише нещодавній напад на правовий міжнародний порядок. Хоробрі спостерігачі, які служили в місії з 2014 року, виконували свою роботу ... інформуючи міжнародну спільноту про брутальну реальність російської війни проти України".
Автори заяви звинуватили Москву в бажанні приховати "огидний факт" російської агресії.
Вони також закликали Росію негайно звільнити членів місії, затриманих на окупованих територіях України і висловили жаль через загибель Марини Феніної, яка працювала з СММ і яку було вбито під час обстрілів в Харкові 1 березня.
В заяві також згадується загибель в 2017 році американського парамедика Джозефа Стоуна, вбитого під час служби на підтримку місії, коли його машина зіткнулась із міною на контрольованій Росією території східної України.
28 квітня ОБСЄ заявило про зупинку роботи спостережної місії в Україні, після вето РФ на діяльність такої місії 1 квітня.
"Нова епоха поляризації". Опубліковано Світовий індекс свободи преси
Зростання поляризації ЗМІ, якому сприяє інформаційний хаос, збільшує як розділення всередині країн, так і між країнами. Такий висновок зробила міжнародна організація Репортери без кордонів в Світовому індексі свободи преси 2022, опублікованому у вівторок.
В звіті наголошується на руйнівних наслідках, які війна Росії проти України спричинила не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. "П'ять журналістів і працівників ЗМІ загинуло в результаті стрільби в перший місяць російського наступу, що почався 24 лютого 2022 року", - йдеться у звіті.
Україна опинилась на 106 місці з 180 країн. В звіті підкреслюється, що ситуація в Україні значно змінилась і є складною, що ускладнює порівняння з рейтингами у минулі роки.
Укладачі рейтингу відзначили "дуже серйозну" безпекову ситуацію в Україні. В країні було вбито 7 журналістів.
Економічна ситуація в Україні також є "складною", а от правовий та соціокультурний контекст вважаються "задовільними".
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними Національної Спілки Журналістів України, з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, в Україні загинули щонайменше 23 представники медіа.
Серед загиблих і українські, і іноземні медійники. Деякі із журналістів і медійників загинули із зброєю в руках, інші – як цивільне населення під час російських артилерійських обстрілів, але, відповідно до даних Комітету Захисту журналістів, - щонайменше семеро представників медіа були вбиті, до останнього виконуючи свої професійні обов’язки.
Історії журналістів, які загинули під час війни в Україні, наводить Голос Америки в спецпроекті "Ціна свободи слова".
В Голлівуді з’явився новий мурал, на якому Вілл Сміт дає ляпаса… Путіну. Відео
Голлівудська зірка Вілл Сміт дав ляпаса… Володимиру Путіну - такий мурал з'явився у Голлівуді.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum