Байден відвідає виробництво Javelin

Президент США Джо Байден у вівторок вирушить до міста Трой у штаті Алабама. Там він відвідає завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь. Серед них - протитанкові ракети "Джавелін" (Javelin), які Україна використовує у війні з російською армією.

Завод, який огляне президент, випустив понад 50 тисяч ракет "Джавелін" за останні 20 років. На підприємстві працює близько 600 людей.

Президент розповість про допомогу у галузі безпеки, яку його адміністрація надає Україні, і наголосить на своєму проханні до Конгресу швидко виділити фінансування, щоб допомогти Україні й надалі протистояти російській агресії, повідомив Білий дім.

"Президент підкреслить ту роль, яку відіграють у боротьбі в Україні чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі", – додав Білий дім.

США уже надали Україні близько 7 тисяч протитанкових ракет "Джавелін", що, за оцінками деяких експертів, становить третину від всього американського запасу цієї зброї.

Також Вашингтон поставив до Києва 1400 або чверть від усіх своїх переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger - "Стінгер". При цьому американський виробник цього озброєння Raytheon Technologies попередив, що не зможе наростити виробництво раніше, ніж наступного року. Виробники зброї у США зараз відчувають перебої із постачанням комплектуючих, зокрема, напівпровідників, а також нестачу робочої сили.

Натомість Lockheed Martin повідомив про плани збільшити виробництво озброєння. Пентагон також проводить переговори про збільшення виробництва із іншими провідними оборонними підприємствами у США, зокрема, Boeing, General Dynamics, BAE Systems і Northrop Grumman.

Голос Америки повідомляв, що минулого тижня Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 мільярдів на підтримку України. $20 мільярдів з цього пакету має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.

У статті використано матеріали англомовної та російськомовної редакцій Голосу Америки