Байден заявив, що зустрінеться із Кім Чен Ином лише за умови дискусії про денуклеаризацію й не даватиме йому "міжнародне визнання"

Президент Джо Байден заявив, що зустрінеться із північнокорейським лідером Кім Чен Ином лише якщо той пообіцяє "мати дискусію про свій ядерний арсенал".

"Я не робитиму того, що робилось раніше", - сказав глава США. - "Я не дам йому того, що він хоче, а це міжнародне визнання як легітимного (лідера - ред.), й також те, що дозволило йому виглядати більш серйозним у питаннях, до яких він не ставився серйозно".

Як пишуть американські медіа, таким чином Байден відкинув політику свого попередника Дональда Трампа, який зустрічався із Кім Чен Ином особисто.

Ці заяви Байден зробив у п'ятницю після зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, де вони, зокрема, обговорили спільні дії щодо протидії ядерній програмі КНДР.

За словами Байдена, США та Південна Корея готові до "дипломатичної взаємодії" із Пхеньяном задля зниження напруженості та досягнення кінцевих цілей Вашингтона й Сеула - денуклеаризації Корейського півстрова. Президент США визнав, що це "неймовірно складне завдання", яке не вдавалось виконати останнім чотирьом адміністраціям Білого дому.

Байден також оголосив про призначення спеціального посланця США в КНДР. Ним став кар'єрний дипломат і колишній посол США у Південній Кореї Сун Кім, якого номінували на посаду помічника державного секретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону.

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