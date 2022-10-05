Байден "розчарований короткозорим" рішенням ОПЕК скоротити видобуток нафти, на тлі війни РФ в Україні

Запорізька АЕС, розташована на окупованій російськими військами території України, має перейти у «федеральну власність» Росії, повідомляють російські ЗМІ.

Відповідний указ, який підписав президент Росії Володимир Путін, також передбачає, що буде створено підприємство «Запорізька АЕС» «з метою забезпечення безпеки об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС».



Тим часом Петро Котін, президент Української державної атомної компанії «Енергоатом», який перебрав на себе керівництво станцією, повідомив в інтерв’ю агентству Associated Press (АР), що Україна, можливо, заново запустить Запорізьку атомну електростанцію, після того, як її роботу було зупинено кілька тижнів тому через небезпеку радіаційної катастрофи на окупованому Росією об’єкті.

У відеозверненні, опублікованому в месенджері Telegram, Котін сказав, що після того, як генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова схопили російські військові у п’ятницю, надалі він керуватиме станцією і закликав її працівників не підписувати жодних документів з її російськими окупантами.

«Усі подальші рішення щодо роботи станції будуть прийматися безпосередньо в центральному офісі «Енергоатому», – сказав Котін. «Ми будемо продовжувати працювати за українським законодавством, в рамках української енергетичної системи, в рамках «Енергоатому», – цитує Котіна агентство Reuters.

Росія заявила, що планує контролювати роботу станції, яку російські війська захопили ще в березні. У п’ятницю президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію Запорізької області та ще трьох областей України.

За словами Котіна, Мурашов, якого затримали, коли він повертався додому з роботи в п’ятницю, не зазнавав побоїв чи інших знущань, але перед звільненням його змушували дати неправдиві показання на камеру.

Мурашова зрештою відпустили через кілька годин, але залишили на блокпосту на краю території, яку контролює Росія, і йому довелося пройти близько 15 кілометрів до територій, контрольованих Україною. Нині він перебуває на підконтрольній території України.

«Я б сказав, що це були психічні тортури, – сказав Котін. – Він повинен був сказати, що всі обстріли Запорізької АЕС були здійснені українськими силами, і що він є українським розвідником і він контактує з українським спецназом».

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив агентству Reuters, що після цього спілкувався з Мурашовим, який сказав, що «провів дві доби в одиночній камері в підвалі в наручниках і мішку на голові. Його стан важко назвати нормальним».

ЗАЕС може запустити реактори для обігріву самої станції – Котін

За словами Котіна, ЗАЕС може перезапустити два реактори протягом декількох днів, щоб захистити установки безпеки від заморозків. За його словами, багато залежить від погоди, і рішення може бути ухвалено протягом найближчих годин.

«Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Буде пошкоджено техніку безпеки», – сказав він у розмові з з АР, яка відбувалася з його офісу в київській штаб-квартирі компанії. – Потрібне опалення, і єдине опалення буде надходити від працюючого реактора».

Російські війська залишаються на станції та поблизу неї, включаючи сусіднє місто Енергодар, де живуть тисячі українських ядерників, які продовжують обслуговувати завод. Завод також є єдиним джерелом тепла в місті.

Наглядова компанія «Енергоатом» 11 вересня зупинила останній із шести реакторів АЕС, оскільки російські військові дії призвели до відключення надійних зовнішніх джерел живлення для охолодження та інших систем безпеки, що загрожувало витоком радіації.

Голова МАГАТЕ їде до Києва і Москви

Як повідомляє Reuters, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що постачання електроенергії на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію є «крихким».

«На даний момент у нас є зовнішнє джерело живлення, але воно, я б сказав, крихке, є одна лінія, що живить станцію», – сказав Гроссі у розмові з Reuters.

Міжнародне агентство з атомної енергії, наглядовий орган з атомної енергетики в ООН, заявило у вівторок, що генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі планує цього тижня вирушити до Києва, а потім до Москви, щоб досягти угоди щодо «зони ядерної безпеки та безпеки» навколо Запорізької АЕС.

Українська влада закликає до створення «демілітаризованої зони» навколо станції, де зараз знаходяться два експерти з Міжнародного агентства з атомної енергії.