«Ми вас знайдемо і змусимо відплатити», Байден нападникам у Кабулі, де поновили останню стадію евакуації

У Кабулі відновили завершальну стадію евакуації з Афганістану попри загрозу нових нападів на аеропорт, де у четвер 26 серпня загинули 90 людей переважно афганських цивільних, а також 13 американських військових.

Президент Джо Байден поклав відповідальність за два вибухи у натовпах людей біля аеропорту на терористичне угруповання Ісламська держава в Афганістані, яка відома під назвою ІДІЛ-К.

«Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вас знайдемо і змусимо вас відплатити», - заявив Байден у Вашингтоні.

Я несу відповідальність фактично за усе. Але... домовленість з Талібаном уклав колишній президент.

Президент наголосив, що «терористи не переможуть. Ми врятуємо американців. Ми заберемо афганських союзників і наша місія триватиме. Америку не залякати».

За американськими даними станом на четвер з Кабула ще мали вивезти приблизно 5000 людей.

У відповідь на запитання про його відповідальність за те, як відбувається виведення з Афганістану, президент Байден сказав:

«Я несу відповідальність фактично за усе, що відбувається останнім часом. Але тут така справа. Ви знаєте... так само як і я, що домовленість з Талібаном уклав колишній президент».

Союзники США, зокрема Великобританія, Франція та інші країни оголосили, що припиняють евакуаційні рейси з кабульського аеропорту у п’ятницю 27 серпня.

Британський міністр оборони Бен Воллес, що зі зменшенням кількості західних військових у Кабулі зростає загроза нападів.

«У той час як ми виходимо, певні групи, такі як ІДІЛ, завжди прагнутимуть довести, що це вони вигнали США чи Великобританію», - сказав міністр.

Міністр визнав, що «всіх до одного» евакуювати не вдасться.

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