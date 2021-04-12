Бюджетні пропозиції Байдена передбачають менше зростання оборонних витрат і більше грошей на освіту, медицину та екологію

Наприкінці минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена окреслила свої плани щодо бюджетних витрат у наступному фіскальному 2022 році (що починається із 1 жовтня 2021 року).

Під час своєї передвиборчої кампанії Байден обіцяв вкладати більше в освіту, працевлаштування, охорону здоров'я та довкілля. Новий план витрат передбачає відновлення фінансування інституцій, чиї бюджети були зменшені за адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа.

Зокрема, у порівнянні із фіскальним 2021 роком, Міністерство освіти отримає на 41% більше коштів, Міністерство торгівлі - на 28% більше, Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб - на 24%, Міністерство довкілля - на 21%.

В цілому, Байден пропонує збільшити необоронні витрати на 16% до 769 мільярдів доларів на рік, а оборонні витрати - лише на 1,7% до 753 мільярдів.

Частина демократів й більшість республіканців можуть не погодитись із порівняно незначним зростанням оборонних витрат. Консервативні політики можуть поставити під сумнів пріоритети Байдена, що включають дослідження альтернативних джерел енергії та боротьбу проти економічної нерівності.

Консервативні експерти кажуть, що навіть демократи, які загалом підтримують збільшення необоронних витрат, можуть не погодитись із планом Білого дому, а республіканці у Сенаті вже виступили із заявою, що "урізання оборонного бюджету Америки цілковито підриває суворі заяви демократів щодо Китаю та ставить під питання готовність адміністрації президента протистояти Комуністичній партії Китаю".

Водночас, ліві сили схвально ставляться до зміни курсу влади, що прагне приділити більше уваги питанням, які "протягом останніх 10 років" "були недофінансовані" й можуть сприяти відновленню й "побудові більш рівноправної економіки після пандемії".

До якої б партії не належав президент, опозиційна до нього партія традиційно називає його бюджетні пропозиції "мертві у зародку". Хоча цього разу демократи утримують незначну більшість в обох палатах Конгресу, а відтак мають шанс прийняти бюджет без підтримки республіканців. Крім того, як відзначають деякі оглядачі, пропозиції Байдена відображають деякі позиції якщо не політиків-республіканців, то принаймні їхніх виборців.

Дивіться також: Нове покоління дослідників НАСА. Відео