Байден поговорить з Путіним в четвер

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним в четвер. Про це повідомила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Горн.

Серед питань - наступне дипломатичне спілкування з Росією. 10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

"Адміністрація Байдена продовжує проводити масштабне дипломатичне спілкування з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультує та координує спільний підхід у відповідь на нагромадження військових сил на кордоні з Україною", - йдеться в заяві Голмс.

В якості прикладу такого дипломатичного спілкування Голмс навела переговори Байдена в рамках НАТО, ЄС та ОБСЄ, перемовини на робочому рівні з країнами східного флангу НАТО та Бухарестської дев'ятки.

В середу держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським і, серед іншого, обговорив "зусилля з мирного вирішення конфлікту на сході України та наступне дипломатичне спілкування з Росією".

Під час розмови з Зеленським, Блінкен "підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем нагромадження Росією військової сили на кордонах з Україною", - йдеться в заяві Держдепу.

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