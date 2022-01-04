"Байден міг би навіть озброїти нерегулярні українські сили", щоб допомогти стримати Росію - екс-посол США в Україні

Президент США Джо Байден сподівається, що загроза болючих наслідків – від нових партій зброї Києву до відключення Росії від світової банківської системи SWIFT – утримає Володимира Путіна від вторгнення в Україну, пише інформаційна агенція AFP.

У ситуації, коли десятки тисяч російських військовослужбовців зосереджено біля кордонів України, адміністрація Байдена погодилася на переговори в Женеві із Москвою, що запропонувала угоду про обмеження розширення НАТО.

Але мало хто вважає, що адміністрація Байдена зацікавлена у масштабних угодах, її мета – змінити розрахунки Путіна.

Колишній посол США в Україні, а нині віце-президент зі стратегічної стабільності та безпеки в "Інституті миру" Білл Тейлор заявив, що головна ідея полягає в тому, щоб переконати Путіна, що ціна вторгнення буде "дуже високою".

"Ідея полягає в тому, щоб дати зрозуміти Путіну, що у нього є вибір", – сказав Тейлор.

Одним із негайних заходів, ймовірно, стануть санкції проти людей з найближчого оточення Путіна та їхніх сімей, що позбавить їх можливості подорожувати та зберігати гроші на Заході.

Німеччина дала зрозуміти, що ціною вторгнення в Україну може стати закриття газопроводу "Північний потік-2".

Одним із далекосяжних варіантів, що розглядаються Заходом, може стати відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Такий крок раніше здійснювався щодо Ірану, але не використовувався щодо великої світової економіки.

Проте заходи щодо SWIFT (компанія-розробник технології базується в Бельгії) неминуче завдадуть збитків бізнесу третіх країн і навряд чи будуть схвалені світовою спільнотою. "Це неминуче спричинить витрати. Але головним, хто програє від цього рішення, стане Росія", – вважає Тейлор.

Директор "Інституту Кеннана" у "Центрі Вудро Вільсона" Метью Рожанські заявив, що Росія вже частково звикла до економічного тиску, який розпочався у 2014 році, коли Захід ввів санкції у зв'язку з анексією українського Криму.

Проте, за його словами, адміністрація Байдена діє ефективно, безпосередньо повідомляючи Росію про неминучі та серйозні наслідки. "Ніхто ніколи не сумнівався в тому, що США здатні завдати Росії економічної шкоди. Питання, чи допоможе це змінити поведінку Росії?" - каже Рожанські.

"Історія вчить нас, що єдиний дієвий варіант - це озвучувати погрози заздалегідь, – пояснив він. - Якщо говорити про це після того, як вони вторглися і анексували Крим, ви не змусите їх піти назад".

Західні високопосадовці заявили, що Росія не може диктувати Україні, чи вступати їй до НАТО. Проте європейські партнери НАТО, які також зустрінуться з Росією наступного тижня, дали зрозуміти, що навряд чи погодяться на вступ України до Альянсу.

Проте Байден, який виключив можливість відправлення військ в Україну, міг би ділитися з Києвом додатковими розвідданими, спрямувати війська в сусідні з Росією країни НАТО або навіть озброїти нерегулярні українські сили, що борються з Москвою, заявив Тейлор.

"У цьому випадку, якщо [Путін] зважиться на вторгнення, він отримає саме те, чого він не хоче", - сказав Тейлор. - "Його слід утримати від цього. Але чи вийде? Тільки одна людина може відповісти на це запитання”.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським 2 січня Байден підкреслив, що США, союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у випадку, якщо Росія проведе подальше вторгнення до України.

А після розмови із Путіним глава Білого дому повідомив журналістам: "Ми чітко зазначили президенту Путіну - якщо він зробить ще кроки в Україну, настануть значні санкції. Ми збільшимо присутність в Європі із союзниками по НАТО, і ціна за такі його дії буде високою".

У матеріалі використано матеріали AFP, Російської служби "Голосу Америки".

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